Floride : un météore non identifié prend feu dans le ciel (vidéo)

Lundi 12 avril à 22h16, heure locale, un météore a illuminé puis s'est désintégré dans le ciel du sud de la Floride. Des images impressionnantes de ce spectacle ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Des dizaines de caméras de surveillance domestique de la région ont capturé cet événement qui a éclairé brièvement le ciel nocturne de Floride. Certains habitants de cet Etat américain, surpris par ce phénomène astral, l'ont même filmé à l'aide de la caméra de leur téléphone portable puis posté sur les réseaux sociaux. Comme par exemple ci-dessous, la vidéo faite à Miami par Collin Lee, étudiant de l'université de Miami, et retweetée par Rick Kearbey, météorologiste à la chaine 10 News.

☄️ Incredible fireball videos from last night. A fireball a very bright meteor. This was captured in Miami by @thecollinlee! pic.twitter.com/5CTwGFvaZz — Ric Kearbey (@RicKearbeyWTSP) April 13, 2021

Animant en direct un Facebook Live, le journaliste Jay O'Brien de CBS News a tourné cette vidéo de la boule de feu explosant dans les airs à West Palm Beach. Puis l'a tweetée en s'interrogeant sur la nature de ce dont il avait été témoin.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.





Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h — Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021

L'American Meteor Society (AMS) n'a reçu pas moins de 259 signalements de Floridiens de cette boule de feu spectaculaire, ce qui constitue l'un des plus importants événements de sa base de données 2021.

Dès le lendemain, le phénomène a soulevé un débat entre experts pour comprendre sa nature. Certains ont pensé qu'il s'agissait de l'astéroïde 2021 GW4, repéré quelques jours auparavant et qui devait passer très près de la surface de la Terre, lundi soir. D'autres ont soutenu que cet objet astral aurait pu être seulement un fragment de cette astéroïde. Ces hypothèses ont toutes été réfutées dans un tweet par Jonathan Mc Dowell, astronome au Center for Astrophysics. Pour lui, il ne s'agit que d'un simple météore.

It's a normal fireball and nothing to do with GW4 — Jonathan McDowell (@planet4589) April 13, 2021

D'ailleurs, le service météorologique national de Tampa Bay a bien confirmé sur Twitter que ce que les habitants de Floride avaient vu lundi soir était bien un météore.

Did you happen to see a meteor this evening? We've gotten a few reports about one that could be seen from #SWFL! Our #GOES-16 Geostationary Lightning Mapper (GLM) appears to have captured the bright meteor as it burned up off the coast #flwx pic.twitter.com/qg9pTRcWQg — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) April 13, 2021

D'une manière générale, les boules de feu incluent tout météore qui brille au moins aussi fort que la planète Vénus dans le ciel. Selon l'International Meteor Organization (IMO), des boules de feu tombent sur Terre tous les jours, mais la plupart passent inaperçues car cela se passe dans des zones inhabitées, pendant la journée ou sous une couverture nuageuse.