Vidéo : pour continuer à faire classe malgré la pandémie, cette école espagnole s’installe sur la plage

Les orteils dans le sable chaud, respirant les embruns : voilà comment les élèves de l'école Felix Rodriguez de la Fuente, en Espagne, apprennent chaque jour. Après une année d'enseignement à distance, cet établissement de la région de Murcie a décidé de faire classe sur la plage.

Masqués, les élèves s'installent derrière des bureaux posés à même le sable, tandis que leur professeur, une craie à la main, s'affaire sur le tableau noir. Autant d'éléments que les enseignants disposent sur la plage chaque matin dès 8 heures, afin que tout soit prêt à l'arrivée des écoliers.

Cette initiative s'inscrit dans un programme plus large appelé «Aire limpio» («Air propre»), qui vise à améliorer la qualité de l'air respiré par les enfants, notamment pendant la pandémie. Les leçons sur la plage durent 20 minutes et profitent à huit classes de l'établissement, composées d'élèves de 3 à 12 ans. Les groupes tournent mais restent les mêmes afin de ne pas favoriser la circulation du coronavirus.

Pour Juan Francisco Martinez, professeur d'anglais, l'école à la plage est une vraie réussite. Assurant que «les enfants s'amusent beaucoup», il est convaincu que «ce qu'ils apprennent ici, ils ne l'oublient pas». Un avis semble-t-il partagé par le petit Antonio, 9 ans, qui, entre la salle de classe et le bord de mer, confirme sa préférence pour le deuxième où il se sent «plus détendu et à l'aise».

Dans ce cadre singulier, les possibilités d'apprentissage sont multiples. Ainsi, pour apprendre aux élèves à quoi ressemblait la vie à l'époque romaine, les membres d'une association de résidents voisine n'ont pas hésité à investir la plage, déguisés en soldats. Les enfants ont également profité du savoir-faire des pêcheurs locaux qui les ont éclairés sur le chemin parcouru par un poisson, de leurs filets jusqu'aux assiettes.