Brahim Bouhlel : que risque l'acteur de la série «Validé» incarcéré au Maroc ?

En détention préventive depuis plus d'une semaine au Maroc pour avoir diffusé une vidéo jugée insultante envers les Marocains sur les réseaux sociaux, Brahim Bouhlel, connu pour avoir joué dans la série «Validé» de Franck Gastambide, aurait vu son procès reporté, apprend-on ce jeudi 15 avril. De ce fait, le jeune homme reste en prison.

L'acteur franco-algérien, ainsi que l'influenceur franco-marocain «Zbarbooking» présent également sur les images controversées - et lui aussi incarcéré - restent poursuivis pour «diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement», et «détournement de mineur».

En cause : les paroles professées sur la courte séquence qui ont provoqué un tollé auprès de nombreux internautes. «La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et je l’ai baffée en dirhams», lançait notamment Brahim Bouhlel, attablé dans un restaurant à Marrakech au côté de Zbarbooking.

L'acteur franco-algerien Bouhlel Brahim (@brvhym - voix off), l’acteur Hedi Bouchenafa et le snapchatteur Zbarbooking humilient des enfants, profèrent des paroles dégradantes et véhicules des clichés salaces au Maroc.



Nous attendons des autorités une réaction exemplaire. pic.twitter.com/wLCoXsBvnP

— Moorish Movement ۞ (@MoorishMovement) April 3, 2021