Brésil : Une commission d’enquête parlementaire va se pencher sur la gestion de la crise par Bolsonaro

La Cour Suprême brésilienne a autorisé la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la gestion de la pandémie par le président Jair Bolsonaro. Celle-ci va notamment se pencher sur des éventuelles «omissions» de la part du gouvernement.

A dix voix contre une, la Cour Suprême a donné son feu vert mercredi soir à la mise en place de cette commission, qui avait été ordonnée la semaine dernière par le juge Luis Roberto Barroso, suite à une demande de 32 sénateurs.

Cette commission a pour objectif d’étudier les actions du gouvernement lors de cette crise sanitaire, et de mettre la lumière sur d'éventuelles «omissions», notamment dans l'Etat de l'Amazonas, où la situation sanitaire est devenue dramatique, et aggravée par les pénuries d'oxygène.

Jair Bolsonaro a évidemment réagi à la mise en place de cette commission, dénonçant du «militantisme judiciaire». Dans une interview accordée à CNN Brésil, le président a dénoncé une «ingérence» de la Cour Suprême dans «tous les pouvoirs». Il a aussi déclaré : «La commission est là pour enquêter sur les actions du gouvernement fédéral. Pourquoi ne pas enquêter également sur les Etats et les municipalités ? Nous avons fait notre part».

absence de mesure au niveau fédéral

Pourtant certaines villes et Etats ont mis en place des mesures de restriction, comme des couvre-feux, ou la fermeture de certains commerces non-essentiels, notamment à Rio de Janeiro et São Paulo, contrairement au gouvernement fédéral qui s'est systématiquement opposé au confinement, par peur de mettre en péril l'économie du pays.

Le président brésilien a été à de nombreuses reprises pointé du doigt par des scientifiques, des élus locaux et des politiques internationaux pour sa façon de gérer la crise. Il a notamment minimisé la gravité de la maladie, la qualifiant à de nombreuses reprises de «petite grippe», alors que les hôpitaux sont saturés et que le pays dénombre plus de 360.000 morts. Sa défiance envers les vaccins, qui a notamment compliqué les négociations avec les laboratoires et retardé la campagne de vaccination, est également mise en cause.

Ce jeudi, l'eurodéputée allemande Anna Cavazzini, vice-présidente de la délégation du Parlement européen pour les questions liées au Brésil, a jugé, lors d'une réunion au Parlement, que Jair Bolsonaro avait «une grande part de responsabilité» dans la situation sanitaire, qu’elle qualifie que «véritable catastrophe», rapporte BBC News Brésil. «C'est un tout autre niveau de catastrophe, de mauvaise gestion gouvernementale, de déni politique. En gros c'est comme si le Brésil marchait vers le précipice les yeux grands ouverts», a-t-elle réagit auprès du média.

Un variant qui sème le trouble

Malgré la vaccination qui prend de l'ampleur au Brésil, la situation sanitaire continue de s’aggraver et le pays attire désormais l’attention du monde entier, à cause la circulation de plusieurs variants qui inquiètent les autorités. Le variant dit P1, qui représente plus de 90% des nouvelles contaminations au Brésil, est notamment en partie responsable de la présence d'une majorité de personnes de moins en 40 ans dans les services de soins intensifs.

Alors que la situation sanitaire en Europe et en France n’est pas au beau fixe, la crainte de la propagation de ce variant se fait de plus en plus grande. C’est pourquoi le Portugal et la France ont suspendu tous leurs vols avec le pays d’Amérique latine et que pour d’autres pays, comme l’Espagne, l’Italie ou le Royaume-Uni, seuls leurs ressortissants sont autorisés à y voyager.