DIRECT - Coronavirus : la France franchit la barre des 100.000 morts

Alors que la France a dépassé la semaine dernière les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. Depuis lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

18h22

Avec 300 nouveaux décès enregistrés ce jeudi, la France a franchi officiellement le cap des 100.000 morts du Covid-19.

17h57

Le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, annonce avoir été testé positif au coronavirus une deuxième fois, quasiment un an après une première contamination asymptomatique.

17h24

Le gouvernement norvégien a ignoré une recommandation des autorités sanitaires nationales préconisant de renoncer définitivement au vaccin anti-Covid d'AstraZeneca et décidé de remettre à plus tard sa décision sur le sort à accorder au sérum du laboratoire anglo-suédois.

17h01

Six mois au lieu de six semaines : l'Académie de médecine voudrait allonger le délai entre les deux doses de vaccins anti Covid-19 Pfizer ou Moderna chez les moins de 55 ans, pour que davantage de personnes puissent avoir une première injection.

Cela permettrait "d'accélérer la campagne de vaccination de masse" et "d'atteindre une immunité collective beaucoup plus rapidement avec le même nombre de doses tout en assurant une protection individuelle satisfaisante", juge l'Académie de médecine dans un communiqué jeudi.

15h53

Jean Castex annonce que des «créneaux dédiés» de vaccination seront ouverts dès ce week-end pour les enseignants et policiers de plus de 55 ans.

Cette mesure concernera aussi les professeurs des écoles, collèges et lycées, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les AESH (accompagnants d'enfants en situation de handicap, soit en tout environ 400.000 personnes, a précisé le Premier ministre en visitant un centre de vaccination à Saint-Rémy-les-Cheuvreuse.

13h22

Les maisons de retraite, où 98% des résidents et 70% des salariés ont reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid, auront encore besoin de milliers de doses dans les mois à venir, pour immuniser les nouveaux entrants et le personnel remplaçant, a alerté jeudi le principal syndicat des Ehpad privés.

"Pour maintenir une bonne couverture vaccinale au long cours, nous avons besoin de savoir avec certitude qu'à partir de la mi-mai nous pourrons commander toutes les trois semaines quelques doses de vaccin par établissement", a expliqué lors d'une conférence de presse Florence Arnaiz-Maumé, la déléguée générale du Synerpa.

13h09

Selon le ministère des Outre-mer à CNEWS, la Guyane fait face à une diffusion importante du variant P.1, apparu dans le pays voisin du Brésil. En plus d'un test PCR effectué 72h avant leur départ, les déplacements limités aux seuls motifs impérieux et l'isolement de 7 jours à l'arrivée, les voyageurs devront effectuer un test antigénique en atterrissant en métropole. Selon l'Agence régionale de santé (ARS) de Guyane, 76% des cas de contaminations dans la région sont liés à ce variant brésilien.

09h25

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a critiqué jeudi "l'insoutenable légèreté" d'Emmanuel Macron dans son "pari perdu" de janvier sur le Covid et a réclamé des "mesures plus coercitives" pour se protéger aux frontières des variants.

Interrogé sur le bilan des 100.000 morts de la pandémie qui va être atteint en France, le député de Seine-et-Marne a répondu sur Franceinfo que "le président a sa part de responsabilité". "Je ne sais pas si c'est une question d'excuses, mais ce qui est certain, c'est qu'il doit prendre lui aussi la dimension, j'ai l'impression parfois qu'il est dans une forme d'insoutenable légèreté", a-t-il accusé en lui reprochant de ne pas avoir confiné le pays dès janvier.

08h34

L'Inde a enregistré un record de 200.000 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon des données officielles publiées jeudi, alors qu'une deuxième vague de contaminations massive prend encore de l'ampleur dans le pays de 1,3 milliard d'habitants. Le nombre de contaminations quotidiennes a plus que doublé depuis début avril.

L'Inde, qui a enregistré au total plus de 14,1 millions de cas, a déploré aussi 1.038 décès en 24 heures, soit près de 175.000 morts au total, selon les données du ministère de la Santé. Le vaste pays d'Asie est devenu lundi le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 en termes de nouvelles contaminations par jour, dépassant le Brésil.