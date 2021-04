Etats-Unis : un garçon de 12 ans décède suite à un inquiétant challenge sur TikTok

Joshua, un enfant de 12 ans, est décédé ce mardi après s’être étranglé avec un lacet, à Aurora, dans le Colorado. Sa famille pense qu'il a probablement suivi un défi sur l’application TikTok. Il avait passé plus en deux semaines en service de réanimation, en état de mort cérébrale, avant de s’éteindre.

Le 22 mars dernier, Joshua a été retrouvé inconscient dans la salle de bain par son frère, et malgré sa prise en charge par les secours, les médecins avaient annoncé à la famille qu’il était en état de mort cérébrale.

«Je n’aurais jamais imaginé mon fils faire une chose pareille, a déclaré le père de la victime à CBS Denver. J’en paye le prix maintenant, je vis cette vie, et je ne supporterais pas que d’autres parents puissent passer par là.» La famille a indiqué au média américain que leur fils aurait très probablement joué à un jeu d’étranglement populaire sur TikTok et YouTube.

TIKTOK RESPONSABLE ?

Le «Blackout challenge», équivalent en ligne du célèbre «jeu du foulard», consiste à se filmer en s’étranglant et en retenant sa respiration jusqu’à évanouissement, dans le but de ressentir des sensations fortes. Ce défi sur les réseaux sociaux, et notamment sur l’application TikTok, avait déjà été mis en cause dans la mort d’une fillette de neuf ans en Italie, il y a quelques mois.

Suite à ce drame, l’Italie avait bloqué provisoirement l’application pendant plusieurs semaines pour tous les comptes dont l’âge de l’utilisateur n’était pas vérifié. L’autorité italienne de protection des données avait notamment indiqué que la petite fille avait pu s’inscrire sur le réseau social, alors que seules les personnes de plus de 13 ans sont censées pouvoir y accéder, mettant ainsi TikTok en cause. Aucune preuve de la présence de vidéos de ce challenge sur TikTok, ayant pu inciter la fillette à le reproduire, n’a cependant été amenée à ce jour.

Aujourd’hui, si l’on cherche le hashtag #blackoutchallenge sur l’application TikTok, on ne trouve plus aucun résultat. «Cette phrase peut être associée à un comportement ou du contenu qui enfreint nos consignes», indique l’application, qui précise dans ses règles communautaires : «Nous supprimons tout contenu évoquant un acte de suicide, des idées suicidaires ou tout autre contenu qui pourrait inciter à commettre d’autres actes d'automutilation», y compris les «jeux, défis, pactes ou supercheries sur le suicide.»