Lionel Messi a aidé à obtenir 50.000 vaccins pour les footballeurs sud-américains

Une influence de poids. Après que Sinovac a fait don de 50.000 doses de vaccins contre le coronavirus à la fédération sud-américaine de football (CONMEBOL), il a été révélé que Lionel Messi avait aidé à conclure cet accord, en offrant trois maillots dédicacés aux dirigeants du laboratoire chinois.

«Les responsables de Sinovac ont manifesté leur admiration pour Lionel Messi, qui nous a gentiment envoyé trois maillots pour eux», a tweeté mardi soir le secrétaire général adjoint de la CONMEBOL, Gonzalo Belloso, avec des photos des maillots du FC Barcelone signés par l'attaquant argentin et floqués de son numéro 10. «Il fait donc aussi partie de cette réalisation !», a-t-il vanté.

La nouvelle de l'envoi de 50.000 doses du vaccin chinois à l'instance sud-américaine avait été annoncée dans la journée. Elles sont destinées aux principales équipes professionnelles masculines et féminines d'Amérique du Sud, afin de permettre la bonne tenue de la prochaine Copa America - la compétition réunissant les meilleures nations sud-américaines -, qui doit se dérouler du 13 juin au 10 juillet en Argentine et en Colombie. Elle devait initialement avoir lieu en 2020, mais avait été reportée pour cause de pandémie de Covid-19.

Un plan de vaccination des footballeurs critiqué

«L'idée est de vacciner l'ensemble des équipes argentines de première division», a précisé Gonzalo Belloso, où jouent le plus de joueurs susceptibles de participer au tournoi. Problème, le vaccin de Sinovac, baptisé CoronaVac, n'est pas encore approuvé en Argentine. Les dirigeants de la CONMEBOL négocient actuellement avec le gouvernement argentin pour obtenir une exception pour les footballeurs.

Si le geste de Lionel Messi est salué par la fédération sud-américaine, son plan de vaccination des footballeurs fait l'objet de critiques de la part du monde politique. En effet, nombreux sont les pays de la région à manquer de doses, en particulier l'Argentine, qui n'a pas reçu de nouvelles livraisons de vaccins depuis dix jours et où le variant brésilien a fait exploser le nombre de contaminations.