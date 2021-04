Pakistan : pourquoi y a-t-il des manifestations contre la France ?

Depuis le début de semaine, de violentes manifestations anti-France ont lieu au Pakistan. Paris a recommandé ce jeudi à ses ressortissants et aux entreprises françaises de quitter temporairement le pays.

Un parti islamiste radical, le Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), a partiellement bloqué en début de semaine les deux plus grandes villes du pays, Lahore (est) et Karachi (sud), ainsi que la capitale Islamabad (nord), pour réclamer l'expulsion de l'ambassadeur de France. Des manifestations violemment réprimées par la police et qui ont fait au moins deux morts du côté des forces de l'ordre.

Les partisans du TLP ont réagi avec colère à l'arrestation lundi à Lahore de leur leader Saad Rizvi, quelques heures après qu'il avait appelé à une marche le 20 avril à Islamabad pour demander l'expulsion de l'ambassadeur.

Le TLP exige cette expulsion depuis que le président Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression, au cours de l'hommage rendu à Samuel Paty, tué le 16 octobre après avoir montré des dessins satiriques à sa classe, dans la foulée de la republication des caricatures du prophète Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo.

Le gouvernement pakistanais a annoncé mercredi son intention d'interdire le TLP, qui avait déjà été à l'origine de violentes manifestations contre la France à l'automne dernier.

Les propos du chef d’Etat français qui avait affirmé que la France ne renoncerait pas aux caricatures, y compris celles du prophète Mahomet, avaient déclenché des manifestations au Pakistan et dans plusieurs autres pays musulmans, ainsi que des appels au boycott de produits français.

UNE SITUATION TENDUE DEPUIS PLUSIEURS MOIS

L'islam dans son interprétation stricte interdit toute représentation de Mahomet. Le blasphème est une question incendiaire au Pakistan, où même des allégations non prouvées d'offense à l'islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.

Fin octobre, le Premier ministre pakistanais Imran Khan avait accusé Emmanuel Macron d'«attaquer l'islam» et l'ambassadeur de France au Pakistan Marc Baréty avait été convoqué en réponse à la «campagne islamophobe systématique sous couvert de la liberté d'expression» du président français. Depuis, les relations sont restées tendues entre les autorités des deux pays.

En novembre, le ministère français des Affaires étrangères a fermement condamné les propos «détestables et mensongers» de la ministre pakistanaise des droits de l'Homme, Shireen Mazari, qui avait affirmé dans un tweet que «Macron fait aux musulmans ce que les nazis infligeaient aux juifs».

Puis en février, le Quai d'Orsay a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan et appelé Islamabad à une «attitude constructive» après des propos tenus par le président pakistanais, Arif Alvi, à l'encontre d'un projet de loi visant l'islam radical en France.

Le président pakistanais avait estimé que ce projet de loi sur le «séparatisme» portait atteinte aux musulmans. «Changer des lois (...) pour isoler une minorité constitue un précédent dangereux», avait-il notamment déclaré.

Sur Twitter, le hashtag «#FrenchLeavePakistan» (Français, quittez le Pakistan), était assez populaire, avec 42.000 tweets ce jeudi.