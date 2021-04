Régionales : à l'étranger, comment se sont déroulées les élections ?

Procurations facilitées, vaccination ou dépistage des assesseurs, extension des horaires des bureaux de vote... Les élections régionales, finalement reportées d'une semaine (20 et 27 juin), feront l'objet de règles particulières pour s'adapter à la situation épidémique liée au coronavirus. A l'étranger, les derniers scrutins ont également été soumis à des protocoles sanitaires stricts.

Il est possible d'en retrouver le détail dans l'avis du Conseil scientifique sur les régionales, publié fin mars, qui se concentre seulement sur nos voisins d'Europe. «De nombreux autres pays européens ont organisé des élections en temps d’épidémie, en mettant en œuvre des protocoles stricts dans les bureaux de vote», souligne l'organe consultatif. Et pas seulement des scrutins nationaux, contrairement à ce qu'a affirmé Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale mardi, selon qui «la France sera le seul grand pays d'Europe à tenir des élections locales».

Si les élections municipales et régionales ont été reportées à l'automne en Italie, et les municipales en juin en Finlande, deux scrutins régionaux ont été organisés en Allemagne en mars, quand, en Espagne, les Catalans ont été appelés à voter pour leurs représentants au Parlement régional en février. Aux Pays-Bas, au Portugal et en Bulgarie, ce sont des élections nationales qui se sont tenues depuis le début de l'année.

Le vote par correspondance facilité

La plupart de nos voisins européens ont fait un choix différent de celui de la France pour leurs élections : ils ont encouragé ou facilité le vote par correspondance, écarté pour les régionales hexagonales pour des raisons de sécurité. Déjà répandu en Allemagne, il a représenté 50 % des votes en Bade-Wurtemberg et 66 % en Rhénanie-Palatinat. Aux Pays-Bas, les élections législatives ont été étalées sur trois jours. Consigne avait été donnée de pouvoir voter le plus possible en extérieur. En Espagne, des bureaux de vote ont été installés dans des espaces ouverts à l'intérieur du complexe du stade du FC Barcelone ou dans une arène de Tarragone. Le vote en plein air est une idée qui n'a pas été reprise par l'exécutif en France, ouvert seulement à des dépouillements en extérieur.

Au Portugal, où la présidentielle s'est tenue en janvier en plein confinement, la possibilité de voter par anticipation a été élargie. Les électeurs en quarantaine ou confinés en maisons de retraite ont pu voter depuis leur lieu de résidence, tout comme en Bulgarie, où des bureaux de vote ont même été installés dans des hôpitaux.

Des plages horaires réservées aux plus fragiles

Au Portugal encore, 2.000 bureaux de vote supplémentaires ont été ouverts pour éviter une concentration trop forte de personnes à l'intérieur. Chez le voisin espagnol, le choix a été fait de réserver des plages horaires de vote aux personnes vulnérables d'une part, et aux personnes contaminées par le Covid-19 d'autre part, obligeant les assesseurs à porter des combinaisons de protection intégrale. Aux Pays-Bas, des exceptions au couvre-feu, en vigueur de 21h à 4h30 lors des législatives de mars, ont été appliquées pour les actifs ne pouvant voter que le soir. En France aussi, il est prévu d'étendre les horaires de vote de 8h à 20h, soit après le couvre-feu à 19h.

Toutes ces mesures ont-elles eu un impact sur l'abstention ? Impossible à dire, bien qu'il soit à noter que la participation s'est révélée plus faible que d'habitude dans le plupart des pays européens où on a voté depuis le début de l'année. La baisse a été particulièrement marquée en Espagne (-26 points par rapport à la précédente élection au Parlement de Catalogne) et au Portugal (-9 points), mais plus limitée en Allemagne (-6 points), alors qu'elle a été plus élevée aux Pays-Bas (+6 points).