10 ans de Game of Thrones : la série est la plus récompensée de l’Histoire des Emmy Awards

Le monde entier célèbre ce samedi 17 avril les 10 ans du lancement de la série phénomène. En 2019, malgré une saison finale en demi-teinte, la série mondialement connue Game of Thrones raflait au total, aux Emmy Awards, pas moins de douze trophées, égalant son record de 2015 et devenant ainsi la série la plus récompensée de l’Histoire.

Déjà sacré en 2015, 2016 et 2018, le show d'HBO remettait ainsi le couvert le dimanche 22 septembre 2019 aux États-Unis, lors d'une soirée qui allait devenir historique.

Game of Thrones aura assuré le minimum syndical après sa 8e et dernière saison, décrochant le prix de la meilleure série dramatique et celui du meilleur second rôle pour Peter Dinklage (Tyrion Lannister). Ce dernier remporte ainsi son quatrième prix du Meilleur Acteur de Second Rôle dans un drame.

La saga HBO, la plus titrée de l’histoire de la télévision américaine, aura tout de même réussi à récolter douze Emmy Awards en une seule édition.

La série avait déjà reçu dix Emmy Awards le week-end précédent, lors d’une première salve de prix remis dans des catégories créatives et techniques.