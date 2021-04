DIRECT - Coronavirus : «La troisième vague est loin d'être terminée», prévient Jean Castex

Alors que la France a dépassé officiellement la barre des 100.000 morts, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. Depuis lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

15h15

Angela Merkel a reçu vendredi une première dose du vaccin anti-Covid du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, a annoncé le porte-parole du gouvernement allemand.

"Je suis contente d'avoir reçu aujourd'hui (vendredi) ma première dose avec AstraZeneca", indique la chancelière allemande, citée dans un tweet de Steffen Seibert qui montre aussi le certificat de vaccination.

"Se faire vacciner est la clé pour sortir de la pandémie", souligne la dirigeante.

14h00

Le Portugal a décidé de lever la suspension des vols avec le Royaume-Uni et le Brésil qui était en vigueur depuis la fin janvier, mais les voyages touristiques restent interdits, a annoncé vendredi le gouvernement de Lisbonne.

La suspension des vols en provenance ou à destination du Brésil ou du Royaume-Uni est levée, uniquement pour les voyages essentiels", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Sont considérés comme voyages essentiels les déplacements réalisés "pour motifs professionnels, d’études, de réunion familiale, pour des raisons de santé ou pour des raisons humanitaires", a-t-il précisé.

Après avoir été frappé par une violente vague de l'épidémie de coronavirus en début d'année, le Portugal entrera lundi dans la troisième étape d'un plan de déconfinement graduel, a confirmé jeudi soir le Premier ministre Antonio Costa.

13h44

L'Allemagne a retiré la Grande-Bretagne de sa liste des zones à risque face à la pandémie de Covid-19, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires, près de quatre mois après avoir suspendu temporairement ses liaisons avec le pays en raison de l'apparition d'une mutation du virus.

Le Royaume-Uni s'était confiné pour la troisième fois début janvier mais compte désormais moins de 3.000 cas par jour grâce notamment à une vaste campagne de vaccination.

13h00

La "troisième vague" de la pandémie de Covid-19 en France est "loin d'être terminée", a averti vendredi le Premier ministre Jean Castex lors d'une visite du CHU de Caen.

"La troisième vague est loin d'être terminée, même si, sur l'incidence, un certain nombre d'évolutions favorables" sont constatées, a déclaré le chef du gouvernement. Il y a toujours un "décalage" entre l'évolution du nombre des contaminations et celle de la "situation hospitalière", a rappelé Jean Castex.

Face à une épidémie qui a déjà fait 100.000 morts et dont les indicateurs se stabilisent à un niveau élevé, l'exécutif maintient l'objectif de rouvrir de rares activités à la mi-mai, sans faire de grandes promesses.

12h52

"On est dans le domaine de la santé, pas de la communication": la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, candidate LREM aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur a taclé vendredi son concurrent potentiel, Renaud Muselier (LR), sur sa "précommande" de vaccins russes.

"Ma méthode, ce n'est pas de promettre du rêve qui amène de la déception. C'est comme cela que l'on génère de la défiance entre citoyens et élus", a réagi vendredi dans le Figaro la tête de liste LREM en PACA à l'initiative du président LR de la région.

9h56

L'effectif et l'encadrement du club allemand du Hertha Berlin vont devoir observer une quarantaine de 14 jours après le dépistage d'un quatrième cas de Covid-19, a annoncé le club de football vendredi. Les trois prochains matches du club de la capitale, actuellement 15e de Bundesliga, devraient ainsi être reportés. L'effectif avait déjà été placé à l'isolement jeudi dans des locaux communs jusqu'au 28 avril après que l'entraîneur Pal Dardai, un de ses adjoints Admir Hamzagic et l'attaquant Dodi Lukebakio eurent été testés positifs.

6h53

La Chine a annoncé vendredi une hausse record de sa croissance économique au premier trimestre (+18,3% sur un an), largement du fait de la faible base de comparaison avec début 2020 quand l'activité était paralysée par l'épidémie.

6h49

Le Pérou, qui lutte contre une seconde vague de l'épidémie de Covid-19, a franchi jeudi la barre des 13.000 contaminations en 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. Le ministère a annoncé que 13.326 nouveaux cas avaient été enregistrés au cours des 24 heures précédentes. Ce chiffre dépasse de plus de 400 le précédent record péruvien de contaminations en 24 heures, constaté le 1er avril avec 12.916 cas. Le nombre total des cas recensés au Pérou depuis l'arrivée de la pandémie il y a 13 mois est désormais de 1.681.063.

6h02

Les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer auront "probablement" besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an, puis sans doute d'une injection chaque année, a affirmé le patron du géant pharmaceutique américain. "Une hypothèse vraisemblable est qu'une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année, mais tout cela doit être confirmé", a indiqué Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC. "Et d'autre part, les variants joueront un rôle clé", a-t-il ajouté.