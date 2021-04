Hongrie : une capsule temporelle vieille de 176 ans retrouvée dans la croix d’une cathédrale

Une capsule temporelle vielle de 176 ans a été découverte à l’intérieur de la croix qui surplombe de dôme de la cathédrale de Esztergom, en Hongrie, lors de travaux de rénovation.

À l’intérieur de la croix, perchée à plus de 100 mètres de hauteur, une boite en cuivre avait été dissimulée. Endommagée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, cette capsule renfermait cependant des documents presque intacts et très bien conservés relatifs à la construction de la cathédrale, rapporte Reuters.

Cette boite métallique aurait été placée à l’intérieur de la croix en 1845 l'archevêque Jozsef Kopacsy. Le directeur du Trésor de la cathédrale, Csaba Torok, a indiqué que ces documents donnaient un aperçu de la cathédrale à l’époque de sa construction, en 1822. «L'archevêque Kopacsy savait qu'il ne pourrait pas achever la construction de son vivant, alors lorsque la croix a été terminée, il a voulu laisser à l'intérieur une empreinte de la mémoire des constructeurs et de cette époque», a-t-il expliqué.

