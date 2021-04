DIRECT - Coronavirus : quarantaine obligatoire pour les voyageurs venant du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud à leur arrivée en France

Le seuil d'au moins trois millions de morts provoquées dans le monde par la pandémie de Covid-19 depuis son apparition fin 2019 a été franchi franchi aujourd'hui, et la course à l'immunisation se poursuit. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

22H18

La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19, a annoncé Matignon samedi.

Les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus, alors que Paris avait annoncé dès mardi la suspension des liaisons aériennes avec le Brésil pour limiter la propagation d'un variant local. Mais les voyageurs venant de ces quatre pays devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours, accompagné de restriction des horaires de sortie, avec un renforcement des amendes.

22h03

Les autorités tunisiennes ont annoncé samedi leur décision de fermer les écoles primaires, secondaires ainsi que les universités, et d'interdire la circulation des transports en commun et des voitures à partir de 19H00 en raison d'une augmentation des cas de coronavirus.

La décision a été prise lors d'une réunion samedi au siège du gouvernement, la porte-parole du ministère de la Santé Nissaf Ben Alia qualifiant la situation sanitaire du pays de "très dangereuse".

La fermeture des écoles concerne "l'enseignement élémentaire, secondaire et les universités" et s'appliquera du 18 au 30 avril, a déclaré lors d'une conférence de presse la porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimane.

20h54

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est repassé sous les 5.900 personnes samedi, légèrement en dessous des jours précédents, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Au total, on comptait 5.877 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5.914 vendredi. En 24 heures, 359 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 463 la veille.

Depuis une semaine, le nombre de malades Covid-19 accueillis dans ces services évoluait un peu au dessus des 5.900, encore loin du pic de la première vague en avril 2020 (7.000). Le nombre total de personnes à l'hôpital est aussi en légère baisse avec 30.329 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.472 la veille.

Au total, 1.471 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. A 19H00, Santé publique France n'avait pas encore publié les autres indicateurs quotidiens principaux de l'épidémie (taux de positivité des tests, nombre de nouveaux cas, décès...).

18h51

A Nice, le vaccinodrome a dû fermer ses portes en avance, rapporte Nice-Matin. La raison : le manque de volontaires pour se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Le centre de vaccination devait fermer à 17h, les autorité ont finalement avancé la fermeture des portes à 13h.

10h56

Plus de 3 millions de morts du Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, samedi à 08h30 GMT.

Après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse dans le monde, avec en moyenne plus de 12.000 morts par jour la semaine passée. Si certains pays comme Israël semblent récolter les fruits de leurs campagnes de vaccination rapides, d’autres comme l’Inde font face à une nouvelle hausse fulgurante des contaminations.

7h44

Le Qatar discute avec les producteurs de vaccins pour s'assurer que tous les supporters venant assister à la Coupe du monde de football qu'il va accueillir fin 2022 ont été vaccinés contre le Covid-19, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères.

Le pays est confronté à une résurgence du nombre de cas et de décès malgré des progrès dans son plan de vaccination. Les autorités ont été contraintes à imposer un confinement national.

"Nous avons négocié et discuté avec les fournisseurs de vaccins pour voir comment on peut s'assurer que tous ceux qui assistent à la Coupe du monde sont vaccinés", a dit le ministre Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

7h01

