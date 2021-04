Funérailles du prince Philip : ce qu'il faut retenir de la cérémonie

La reine et le Royaume-Uni ont fait leurs adieux aujourd'hui au prince Philip, époux d’Elizabeth II, mort paisiblement il y a huit jours. Il aurait eu 100 ans le 10 juin prochain. Voici ce qu'il faut retenir de la cérémonie, retransmise sur CNEWS.

16h51

Le cercueil du prince Philip descendu dans le caveau royal de Windsor. Après la cérémonie, les invités ont quitté la chapelle Saint-George. La reine sortie en premier, a été suivie par ses enfants et ses petits-enfants.

16h15

Le doyen de Windsor a pris la parole pour ouvrir la cérémonie des funéraille du prince Philip au sein de la chapelle Saint-George, au château de Windsor. Dans son éloge, il a salué la mémoire d'un homme qui a apporté «un soutien sans faille à la reine», pendant plus de 70 ans.

16h00

Le Royaume-Uni observe une minute de silence en hommage au prince Philip

15h55

La reine Elizabeth II est apparue masquée et vêtue de noir à l'arrière d'une Bentley. Elle est accompagnée d'une dame d'honneur.

Quant aux princes Charles, Andrew, William et Harry, ils suivent le cercueil du prince Philip tandis qu'il est transporté à la chapelle Saint-Georges, où se déroulera la cérémonie funéraire.

15h48

Le cercueil est porté par les Grenadiers Guards et recouvert du drapeau de la Grèce, pays d'origine du prince Philip, des bandes noires et blanches de la famille Mountbatten, de la représentation héraldique de la ville d'Edimbourg et enfin les trois armes du drapeau de la royauté du Danemark.

La casquette de Marine du prince Philip, son épée et une couronne de fleurs fraîches ont également été déposés sur le cercueil.

15h15

Le cercueil du prince Philip a quitté la chapelle privée du château de Windsor en fin de matinée, pour le hall du château de Windsor. Pendant la procession, le corps sera transporté à bord d'un Land Rover vert militaire, véhicule que le prince a lui-même contribué à concevoir en 2003.

14h37

La reine Elizabeth II sera vêtue de noir, ainsi que les autres membres de la Couronne britannique. La reine ne portera pas de voile noir, comme elle l'avait fait pour les funérailles de son père George VI en 1952, puisque le prince Philip n'était pas un souverain mais un prince consort. Après la mort de son époux, Elizabeth II est entrée dans une période de deuil de 8 jours, et 30 jours sont accordés aux membres de la famille royale qui verront leurs emplois du temps allégés.

14h33

Le prince Charles, fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip, est arrivé en voiture et masqué pour assister aux funérailles de son père.

14h27

De nombreux Britanniques sont déjà réunis à proximité du château de Windsor pour rendre un dernier hommage au prince Philip. Des barrières de sécurité ont été installées par les autorités pour ne pas perturber le cortège. Les routes menant au château ont été fermées au public.