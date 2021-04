Funérailles du prince Philip : quel membre de la famille royale s'est glissé entre William et Harry pendant la procession ?

Lors des funérailles du prince Philip, un autre membre de la famille royale méconnu du grand public a attiré tous les regards : il s'agit de Peter Phillips, qui s'était glissé entre les frères William et Harry lors de la procession.

Après l'interview-choc accordée par Harry et son épouse Meghan Markle à la télévision américaine, la première apparition publique du prince et de son frère aîné William allait plus que jamais être scrutée par les caméras du monde entier à l'occasion des funérailles de leur grand-père. Sauf que les deux princes n'ont finalement pas défilé côte à côte derrière le cercueil : ils étaient séparés par l'un de leurs cousins. «Ces arrangements ont été approuvés et ils sont à l'image des souhaits de sa Majesté», avait simplement commenté un porte-parole du palais de Buckingham.

Prince sans titre

Ce cousin en question n'est autre que Peter Phillips, le très discret fils de la princesse Anne et du capitaine Mark Phillips âgé de 43 ans. Il s'agit du tout premier petit-enfant de la reine Elizabeth II et d'après certains, son favori.

Et pourtant Peter (et sa soeur Zara) ont toujours été maintenus loin des projecteurs et dès leur naissance, aucun titre royal ne leur a été attribué. «J'ai pensé que ce serait plus facile pour eux, beaucoup de personnes vous diront qu'avoir des titres a ses mauvais côtés», expliquait la princesse dans les colonnes de Vanity Fair l'année dernière. «C'était la meilleure chose à faire», a-t-elle ajouté. Peter Phillips devenait à sa naissance le premier petit-fils légitime d'un monarque à naître sans titre de courtoisie en 500 ans. Il est 16e dans l'ordre de succession au trône.

Peter Phillips a toutefois pu profiter de privilèges dignes de son rang royal : il a ainsi passé ses étés dans la résidence de Gatcombe Park, un domaine de près de 300 hectares, située dans le Gloucestershire et offerte par la reine à ses parents. Il a également suivi les traces de son grand-père et de son parrain le prince Charles en intégrant pendant son adolescence le collège de Gordonstoun, un pensionnat situé à Elgin en Ecosse.

Sportif passionné et diplômé en sciences du sport à l'université d'Exeter, le petit-fils de la reine a consacré sa carrière professionnelle au secteur automobile, travaillant pour Jaguar puis l'écurie de Formule 1 Williams. Il est actuellement directeur général d'un cabinet de conseil en stratégie.

Jeune divorcé

Sa vie privée non plus ne fait jamais l'objet des unes des tabloïds britanniques. Peter Phillips a rencontré son épouse Autumn Kelly, d'origine canadienne, en 2003 lors d'un grand prix de F1 à Montréal. Fiancés en 2007, mariés l'année suivante, ils sont les parents de deux fillettes, Savannah et Isla âgées respectivement de 10 et 8 ans. Le couple s'est finalement séparé au début de l'année 2020.

Bien que ses apparitions aux côtés de ses cousins William et Harry lors de cérémonies officielles soient rares, les trois cousins cultivent leur lien de parenté, particulièrement depuis le décès de la princesse Diana. Les cousins sont généralement repérés par les paparazzis lors de matchs de polo ou pour le marathon de Londres.