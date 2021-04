Angleterre : un chien de berger devenu sourd a appris la langue des signes

Un vrai conte de fées. Abandonnée car devenue sourde, une chienne de berger a été adoptée en Angleterre par une bénévole de la RSPCA, l'équivalent anglais de notre SPA. Celle-ci lui a appris à surmonter son handicap et lui a redonné goût à la vie.

La BBC a rapporté le 12 avril sur son site internet, la belle histoire de Peggy, cette chienne abandonnée pour cause de surdité qui, après avoir retrouvé un foyer aimant, a appris à comprendre les signes de la main et le langage corporel afin de retrouver le travail qu'elle aimait, à savoir garder de nouveau les troupeaux.

Peggy was signed over to us when she sadly lost her hearing and could no longer work. She was clearly a bright sheepdog, so Chloe at the branch worked her magic and taught her sign language so she could continue to enjoy the job she loved! Read more: https://t.co/HpbWLH9Doc pic.twitter.com/dtXU2LMh5y — RSPCA (England & Wales) (@RSPCA_official) April 10, 2021

Ayant perdue l'audition, cette femelle de race Collie, pourtant excellente et efficace chienne de berger, a été remise en 2018 par son ancien maître, un fermier anglais, à la Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) du Norfolk, une région de l'est de l'Angleterre. Peggy a été adoptée par Chloe Shorten, bénévole œuvrant pour cette antenne locale de la RSPCA, et dont le mari est berger dans le Norfolk.

«Nous savions que Peggy voulait travailler, alors nous avons entamé un long processus consistant à lui apprendre à garder le troupeau et à travailler avec un berger sans l'aide d'ordres verbaux», a déclaré Chloe Shorten à la BBC.

«Nous avons commencé par lui apprendre à nous regarder pour qu'elle puisse voir les signes de nos mains. Par exemple, un pouce levé signifie «bonne fille»», a-t-elle ajouté.

«Nous avons utilisé un apprentissage par renforcement à base d'expériences répétitives et positives, et au lieu de combiner un ordre verbal pour une action donnée, nous avons utilisé un geste de la main», a expliqué Chloe Shorten à la BBC. A l'aide d'un dresseur de chiens de berger, Peggy a intégré et compris la signification de nombreux signes de la main et de certaines postures du corps. Cet apprentissage d'un nouveau langage a pris du temps à la chienne mais désormais une vraie communication s'est installée entre elle et ses nouveaux propriétaires.

Sur cette photo ci-dessous, on peut voir Chloe Shorten prenant la pose devant chez elle, en compagnie d'un agneau et de ses trois chiens de berger dont Peggy, couchée en bas à droite de l'image

Tune into @bbc5live this evening at 5.50pm to hear all about how @RSPCA_Norwich manager Chloe taught deaf sheepdog Peggy how to understand sign language so she could continue doing the job she loved! Read more: https://t.co/8ER75Oybjz pic.twitter.com/h4qKgMJwTM — Amy Ockelford (@RSPCA_Amy) April 12, 2021

Âgée de 10 ans maintenant, la chienne est «normalement à la retraite» mais elle continue de travailler avec le mari de Chloe Shorten en compagnie des deux autres chiens de berger. En dehors de son d'activité de gardienne de troupeau, Peggy porte un collier muni d'un GPS afin qu'elle puisse être répérée facilement lorsqu'elle s'éloigne un peu trop loin car elle ne peut pas entendre ses propriétaires l'appeler.

«C'est incroyable de la voir redémarrer une nouvelle vie et de la partager avec nous. Elle est la preuve vivante que vous pouvez enseigner de nouvelles choses à un chien malgré son âge ou ses handicaps», conclut Chloe Shorten.