Funérailles du Prince Philip : les unes des journaux britanniques unanimes

L’ensemble de la presse britannique semble s’accorder sur l’image qui a marqué les funérailles du Prince Philip : la reine Elizabeth II. Une photo d’elle a en effet ému le monde entier.

Ce samedi 17 avril, huit jours après le décès de son mari, la souveraine britannique a été accueillie par les membres de la famille royale à l’entrée de la chapelle St. George pour faire ses derniers adieux à l’homme qui a passé 73 années à ses côtés.

La mère de Charles, Anne, Andrew et Edward a pris place au coeur de la chapelle. Vêtue tout de noir jusqu’au masque et au chapeau, elle s’est ensuite assise seule. En face d’elle se trouvait le cercueil de son grand amour. Cette solitude reste l’image que le monde entier retient. Et ce dimanche 18 avril, de nombreux journaux anglais sont unanimes pour la mettre en une.

Les Unes des journaux britanniques de ce dimanche 18 avril 2021. Une seule image. La Reine, vêtue en noire, masquée et en deuil. #PrincePhilip #PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/Bepr5RXSDf — Alexander Seale (@AlexSeale) April 17, 2021

Tandis que The Obserser titre «La reine seule avec ses pensées, alors que le duc repose à jamais», The Independent a choisi simplement «Seule dans le chagrin, la reine fait ses adieux». Du côté du Daily Star Sunday, les mots sont plus déchirants, «Notre reine, vraiment seule pour la première fois depuis 73 ans», peut-on lire, tandis que le Sunday Express se veut plus solidaire à travers le message «Vous n’êtes pas seule madame».

En raison des restrictions sanitaires, trente personnes seulement ont pu assister aux funérailles du Duc d’Edimbourg. Mais bien que les enfants du couple royale ainsi que leurs petits enfants, dont Harry et William, étaient présents, tout comme la reine, chacun d’eux devait garder les distanciations sociales lors de la cérémonie dans la chapelle du château de Windsor.