Islande : des mariages au pied du volcan en éruption

En Islande, les touristes affluent pour admirer le volcan Fagradalsfjall, entré en éruption il y a un mois pour la première fois depuis 800 ans. Parmi eux, de plus en plus de couples venus se dire «oui» dans ce paysage somptueux.

L'hebdomadaire britannique The Observer a suivi Sumarliði et Jón, dont le mariage est tombé à l'eau en septembre dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Les deux hommes ont organisé une mini-cérémonie devant les coulées de lave orange de ce volcan situé à seulement 40 kilomètres de la capitale Reykjavik.

Après avoir marché deux heures dans la neige et le vent pour atteindre le point de vue, ils ont enfilé leurs costumes, avant d'échanger leurs alliances, de réciter leurs voeux et de savourer une coupe de champagne et une part de gâteau.

45.000 touristes depuis un mois

L'entreprise qui a organisé le mariage de Sumarliði et Jón espère pouvoir planifier d'autres cérémonies au pied du volcan, après une année difficile pour son business. Il y a fort à parier que les couples attirés par ce cadre devraient se multiplier. L'endroit pourrait même devenir incontournable. Les vulcanologues islandais tablent désormais sur une éruption longue, qui pourrait durer des semaines, des mois voire des années.

Plus largement, le site pourrait se transformer un lieu touristique à part entière en Islande. Depuis le début de l'éruption le 19 mars, relativement calme et facilement accessible pour le public, environ 45.000 personnes se sont rendues sur place. Les jours de forte affluence, ce sont 5.000 personnes qui se pressent sur la péninsule de Reykjanes pour contempler le spectacle.