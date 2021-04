Avenir de l'Europe : une plate-forme numérique pour permettre aux citoyens de donner leur avis

Voulue par Emmanuel Macron, la Conférence sur l'avenir de l'Europe prend corps. A quelques semaines de son inauguration, est lancé ce lundi le pilier central de ce projet : une plate-forme numérique destinée à impliquer les citoyens dans le processus.

Multilingue et interactive, elle permettra aux Européens «de donner leur avis sur tous les sujets qu'ils jugent importants pour l'avenir de l'UE», précise dans un communiqué le Parlement européen, qui préside la conférence avec les deux autres institutions communautaires que sont la Commission et le Conseil. Ils pourront proposer des idées et commenter celles des autres internautes.

La déclaration commune signée par les présidents des trois organes le mois dernier (David Sassoli, Ursula von der Leyen et Antonio Costa) et a établi une liste - non-exhaustive - des thèmes qui pourront être abordés dans le cadre de la conférence : la santé, la lutte contre le changement climatique, l'immigration, la sécurité, l'équité sociale, la transformation numérique, ou encore le rôle de l'UE dans le monde.

Si les citoyens pourront faire entendre leur voix à travers la plate-forme lancée ce lundi, ils pourront également participer via des événements et débats en présentiel - à condition que la pandémie de coronavirus le permette - et des réunions de panels de citoyens, sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat en France. Toutes les propositions issues de ces événements feront l'objet de discussions au sein d'une assemblée plénière. Composée de représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne, de représentants de tous les parlements nationaux et de citoyens, elle se réunira au moins une fois tous les six mois.

Des conclusions «d'ici au printemps 2022»

Plusieurs fois reportée en raison de la crise sanitaire et de litiges sur sa gouvernance, la conférence doit officiellement être lancée le 9 mai prochain, à l'occasion de la Journée de l'Europe. Mais la pandémie rend la tenue de cet événement d'inauguration encore incertaine.

Une chose est sûre, cette vaste consultation doit parvenir à des conclusions dans un an, «d'ici au printemps 2022», indique la déclaration commune des présidents des institutions européennes, «afin de fournir des orientations concernant l'avenir de l'Europe». Un timing serré, poussé par Emmanuel Macron, à l'initiative de ce projet, dont il a émis l'idée dans une tribune en mars 2019. La France assurera en effet la présidence tournante de l'UE au premier semestre 2022. A cela s'ajoute la campagne pour la présidentielle 2022. Le chef de l'Etat aurait dans l'idée d'étoffer son programme avec des propositions issues de la conférence.