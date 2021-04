DIRECT - Coronavirus : la vaccination sera ouverte à tous les adultes à partir de mai en Inde

Le seuil d'au moins trois millions de morts provoquées dans le monde par la pandémie de Covid-19 depuis son apparition fin 2019 a été franchi franchi, et la course à l'immunisation se poursuit. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

17h54

Dans le cadre d'une étude britannique, de jeunes volontaires en bonne santé vont être délibérément exposés une seconde fois au Covid-19 afin de déterminer comment réagit le système immunitaire d'une personne s'étant remise du virus, a annoncé lundi l'université d'Oxford.

L'étude, qui devrait commencer ce mois-ci, exposera de nouveau au coronavirus des jeunes âgés de 18 à 30 ans qui l'avaient attrapé naturellement. Elle utilisera la souche originale du Covid-19, celle qui s'était développée à Wuhan, mais des discussions sont en cours pour inclure un des nouveaux variants.

L'objectif est de déterminer quelle dose du virus est nécessaire pour réinfecter une personne et observer comment le système immunitaire réagit.

16h18

La vaccination anti-Covid sera ouverte à tous les adultes à partir de mai en Inde

11h04

Les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud encourent 1.500 euros d'amende en cas de non respect de la quarantaine imposée à leur arrivée en France, a annoncé lundi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Il y aura "à la clé des amendes, ce sera une contravention de cinquième classe, c'est donc je crois 1.500 euros, 3.000 euros en cas de récidive, ça me semble être tout à fait dissuasif et un cadre extrêmement strict", a-t-il dit sur Europe 1. "Quand vous arriverez, au lieu d'avoir comme aujourd'hui une demande d'auto-isolement, vous aurez une obligation de vous isoler, avec un arrêté préfectoral nominatif qui sera rendu, avec votre nom", pour une durée de "dix jours", et "il y aura des contrôles par la police, par la gendarmerie, qui permettront de vérifier que vous êtes bien dans le lieu où vous devez vous isoler", a-t-il confirmé.

09h48

Les autorités de New Delhi vont imposer à partir de lundi soir aux 20 millions d'habitants de la capitale indienne un confinement d'une semaine pour contenir la flambée de cas de Covid-19 et réduire la pression sur les hôpitaux. L'Inde a recensé lundi un nouveau record de nouvelles contaminations: 273.810 cas sur 24 heures. C'est le cinquième jour d'affilée que le pays franchit la barre des 200.000 nouveaux cas.

09h26

Il parait difficile de rendre obligatoire un passeport sanitaire pour se déplacer à l'étranger tant que l'accès au vaccin contre le Covid-19 n'est pas possible pour tous, a estimé le ministre chargé du Commerce extérieur Franck Riester.

07h00

La vaccination, qui a déjà bénéficié à plus de la moitié des adultes aux Etats-Unis, sera ouverte à tous dès aujourd'hui. L'immense campagne de vaccination en cours aux Etats-Unis se poursuit à vive allure en dépit de la suspension mardi du vaccin Johnson & Johnson

05h10

Les autorités ont enregistré pour la première fois plus de 400 morts du Covid-19 en 24 heures au Pérou, durement touché par le variant brésilien du coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé. Au cours des dernières 24 heures, 433 décès ont été recensés, ce qui porte le bilan total à 57.230 morts en 13 mois d'épidémie, a indiqué le ministère.

03h14

Le confinement de la population en vigueur depuis le 9 mars à Wallis et Futuna, petit archipel français du Pacifique sud, est à nouveau prolongé jusqu'au 25 avril.

01h02

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral allait envoyer des renforts en Ontario pour aider la province la plus peuplée du pays à lutter contre une violente troisième vague de Covid-19.