La première image du vol réussi de l'hélicoptère Ingenuity sur Mars

La Nasa marque les esprits. Ce 19 avril, l'agence spatiale américaine a confirmé que son petit hélicoptère Ingenuity a réussi à survoler pendant quelques secondes la surface de Mars. Cet exploit est une première sur la planète rouge.

Les défis étaient nombreux pour réussir ce vol. En effet, l'atmosphère martienne est très différente de celle de la Terre. C'est notamment pour cette raison que l'engin développé par la Nasa est aussi compact, puisqu'il pèse moins de 2kg, et ce malgré la gravité plus faible sur Mars que sur Terre.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

— NASA (@NASA) April 19, 2021