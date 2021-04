Matthew McConaughey pourrait devenir le prochain gouverneur du Texas, selon un sondage

Alors qu'il a assuré plusieurs fois «envisager» de se présenter au poste de gouverneur du Texas, Matthew McConaughey apparaît de plus en plus comme un candidat crédible. Selon un récent sondage, il arriverait même en tête des suffrages, devant le gouverneur en poste.

Le sondage mené par l'Université du Texas Tyler pour le Texas Morning News montre que 45% des Texans sont prêts aujourd'hui à voter pour l'acteur du film «Dallas Buyers Club». Greg Abbott obtient quant à lui 33% des intentions de vote. Enfin, 22% des personnes interrogées indiquent qu'elles voteraient pour un autre candidat que Matthew McConaughey ou Greg Abbott dans une telle configuration.

Ces données ont été récoltées auprès d'un échantillon de 1126 personnes, comme le rapporte le média TMZ.

Le résultat de ce sondage intervient au moment où l'acteur oscarisé dit envisager de se présenter à l'élection sans pour autant se lancer. Il l'avait réaffirmé le 20 mars dans l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon. «Est-ce que c'est quelque chose que j'envisage? Absolument. Et c'est déjà un honneur de pouvoir réfléchir à cela», avait répondu l'acteur de 51 ans, avant d'assurer ne pas être allé plus loin dans sa réflexion.

Fin novembre, Matthew McConaughey avait également réagi sur cette possibilité dans l'émission de Hugh Hewitt. «Je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi. C'est plus entre les mains des gens», avait-il estimé à propos de sa candidature éventuelle. Ce récent sondage pourrait donc l'aider à franchir le pas.