DIRECT - Coronavirus : Johnson and Johnson reste «entièrement confiant» concernant son vaccin

Au début de la deuxième semaine de vacances unifiée, la situation sur le front épidémique reste fragile. La campagne de vaccination se poursuit tandis que l'EMA doit donner ce mardi son avis sur le vaccin Johnson & Johnson. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

14h16

Johnson and Johnson (J&J) reste "entièrement confiant" concernant son vaccin contre le Covid-19 et espère trouver "très bientôt" une solution avec les régulateurs sur son utilisation, actuellement suspendue en Europe et aux Etats-Unis en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins, a affirmé mardi son directeur financier.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) doit donner ce mardi son avis sur le sérum développé par J&J tandis que le conseiller médical de la Maison Blanche Anthony Fauci a indiqué dimanche qu'une décision aux Etats-Unis devrait être rendue publique d'ici vendredi. "Nous restons très confiants" et "nous espérons que la balance entre les bénéfices et les risques jouera en notre faveur", a indiqué Joseph Wolk lors d'une interview à la chaîne américaine CNBC. "Nous travaillons avec les régulateurs pour nous assurer qu'ils ont toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions", a-t-il souligné.

12h28

Le patron de l'Association internationale du transport aérien (Iata) s'est élevé contre les prix des tests Covid-19 demandés aux voyageurs au Royaume-Uni, une "escroquerie" qui risque d'aboutir à un système où "seuls les riches" pourront prendre l'avion selon lui.

07h40

Dans un entretien au Télégramme, le ministre de la Santé Olivier Véran se dit favorable à un déconfinement «territoire par territoire» en fonction de l'évolution sanitaire. «Il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France», explique-t-il.

07h33

Au moins 49 passagers d'un vol reliant New Delhi à Hong Kong ont été testés positifs au Covid-19, selon les autorités hongkongaises qui ont interdit lundi les vols en provenance de l'Inde, des Philippines et du Pakistan.

06h42

Un employé de l'aéroport d'Auckland a été testé mardi positif au coronavirus au lendemain du lancement de la "bulle" de voyage avec l'Australie. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a indiqué que cela ne devrait pas avoir d'impact sur cette "bulle", les deux pays "ayant accepté qu'il y ait des cas".

01h57

La Colombie a fait état de 420 décès dus au Covid-19, le bilan quotidien le plus élevé depuis la détection du coronavirus il y a treize mois, a annoncé le ministère de la Santé.