George W. Bush de retour sur le devant de la scène avec la sortie d’un livre cette semaine

Une petite tournée médiatique pour le 43ème président des Etats-Unis. À l'occasion de la sortie d'un livre, George W. Bush fait une apparition remarquée dans les médias américains.

L'un des points centraux de sa tournée sera une participation au très populaire late show de Jimmy Kimmel le 21 avril. Il y présentera son ouvrage, dans lequel l'ancien chef d'Etat présente 43 portraits peints par ses soins. Tous les modèles sont des «migrants qu'il a appris à connaître» d'après la présentation du livre. «Son objectif : mettre des visages humains sur l'important débat autour de l'immigration», explique-t-on.

Publication day is here for President George W. Bush's new book, #OutofManyOne! Purchase your copy, available in regular and deluxe edition: https://t.co/xZsxJ6trJo pic.twitter.com/nKT7f9yHs1

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) April 20, 2021