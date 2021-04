Irlande du nord : une bombe «en état de marche» retrouvée sous la voiture d'une policière

Ces dernières semaines, l'Irlande du Nord est confrontée à des tensions et heurts intracommunautaires. Mobilisés, les services de police locaux (PSNI) sont aussi la cible d'attaque : lundi 19 avril, une bombe a été découverte sous la voiture d'une policière.

Dans un premier temps signalé comme un «objet suspect», l'engin a par la suite été identifié comme une bombe «en état de marche, avec des explosifs attachés à un conteneur de liquide inflammable», explique le chef adjoint de la police, Mark McEwan. Il ajoute que le véhicule était garé tout près du domicile de l'agent et que l'engin était placé à l'arrière, là où s'assied la fille de trois ans de la policière.

There will be political disagreements, but Northern Ireland must keep moving forward. We will not be dragged back to bombs & bullets.

— Arlene Foster #WeWillMeetAgain (@DUPleader) April 20, 2021