Le vaccin Johnson & Johnson fixé sur son sort en Europe ce mardi

Quel avenir pour le vaccin anti-Covid Johnson & Johnson en Europe ? Une semaine après que le groupe américain a annoncé retarder le déploiement de son sérum sur le Vieux Continent, l'Agence européenne des médicaments (EMA) doit rendre son avis ce mardi après-midi lors d'une conférence de presse virtuelle.

Au centre des inquiétudes, l'apparition de graves caillots sanguins chez des personnes vaccinées aux Etats-Unis. Au moins six cas ont été rapportés chez des femmes outre-Atlantique, dont un mortel (sur 7,5 millions d'Américains qui ont reçu ce vaccin monodose). De quoi pousser les autorités sanitaires américaines à suspendre mardi dernier l'utilisation du vaccin fabriqué par Janssen, la filiale belge de l'entreprise pharmaceutique américaine, en attendant les résultats de son enquête.

De son côté, l'EMA a également lancé des investigations pour déterminer s'il existe un lien entre ces thromboses, associées à de faibles niveaux de plaquettes sanguines, et le vaccin. Elle en communiquera ses conclusions ce mardi à 17h heure française.

Il y a fort à parier que l'agence sanitaire européenne se prononce en faveur du vaccin américain, dont la Commission européenne a commandé 200 millions de doses. Dans son dernier communiqué de presse publié mercredi, elle indiquait rester «d'avis que les avantages du vaccin [de Johnson & Johnson] dans la prévention du Covid-19 l'emportent sur les risques d'effets secondaires». En pareil cas avec le vaccin AstraZeneca, qui utilise comme Johnson & Johnson la technique du vecteur viral, elle n'avait pas fait barrage à son utilisation, précisant seulement que la survenue de caillots sanguins devait être considérée comme un effet secondaire «très rare» du sérum anglo-suédois.

La France confiante

De plus, le régulateur européen a expliqué travailler «en étroite collaboration avec la FDA (l'autorité sanitaire américaine, NDLR)». Et selon le conseiller médical en chef de Joe Biden, le docteur Anthony Fauci, la vaccination avec le produit de Johnson & Johnson devrait reprendre rapidement aux Etats-Unis. «Je ne pense pas que la pause continuera au-delà de vendredi», a déclaré l'immunologue dimanche sur la chaîne ABC, sans écarter la possibilité de «restrictions», liées par exemple à l'âge ou au sexe.

Du côté de la France, on se veut confiant vis-à-vis du vaccin américain et de l'avis européen. Le sérum unidose, dont 200.000 doses sont arrivées sur le territoire en début de semaine dernière, «va évidemment être distribué et administré dans les mêmes conditions que ce qui est prévu aujourd’hui pour le vaccin d’AstraZeneca, c’est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans», a confirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l’issue du conseil des ministres mercredi dernier.