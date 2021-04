Lidl Irlande, première enseigne de grande distribution à proposer des protections périodiques gratuites

Pour lutter contre la précarité menstruelle, Lidl Irlande a décidé d'offrir des protections périodiques. Dans le secteur de la grande distribution, l'enseigne est la première au monde à proposer une telle initiative.

Dans un communiqué publié lundi 19 avril, la direction a indiqué que les personnes éligibles pourront obtenir une boîte gratuite de tampons chaque mois, à partir du 3 mai. Pour cela, elles devront se munir d'un coupon spécifique, à télécharger sur l'application Lidl Plus.

We're proud to announce that we are the first major retailer in the world to offer free period products in stores nationwide to combat period poverty in partnership with Homeless Period Ireland.





