Royaume-Uni : cette célèbre race de chien est menacée d'extinction

Reconnaissable entre tous grâce sa fourrure fournie blanche et grise et rendu célèbre dans une chanson des Beatles, le Bobtail est en danger de disparition, selon le Kennel Club, la principale association canine britannique.

«C'est la première fois que cette race est inscrite sur la liste des races autochtones vulnérables, qui présentent moins de 300 enregistrements annuels de chiots et risquent de disparaître de nos rues et parcs», a déclaré hier sur son site internet, le Kennel Club.

En 2020, on a dénombré et enregistré seulement 227 petits Bobtails au Royaume-Uni, ce qui constitue pour cette race canine, son niveau le plus bas connu.

Dans les années 1960, le chien de berger ancestral anglais ou Bobtail a connu un véritable succès grâce notamment à la marque de peinture Dulux qui en a fait sa mascotte et l'a utilisé dans ses publicités. Celles-ci ont largement contribué à populariser cette race de chien de berger auprès du grand public, à tel point qu'en Grande-Bretagne et même en Australie, le Bobtail est surnommé «Dulux Dog». En effet, la marque de peinture au Royaume-Uni a fait de cette race de chien son emblème et continue de la mettre en scène dans ses campagnes publicitaires comme en mars 2021 dans cette vidéo ci-dessous.

Meet NEW Dulux Simply Refresh!





https://t.co/0Dc9HKS3io pic.twitter.com/MNV50x3uO4 — Dulux UK | Colour & Inspiration (@duluxuk) March 15, 2021

Les Beatles ont sans aucun doute beaucoup contribué à cette popularité pour le Bobtail dans les années 1960 car ils lui ont dédié en 1968 la chanson «Martha My Dear», morceau écrit par Paul McCartney en hommage à sa chienne Bobtail, âgée de deux ans.

La chienne Martha est d'ailleurs été photographiée à de nombreuses reprises avec le groupe mythique de Liverpool ou en compagnie seulement de son propriétaire, et elle a même fait des apparitions plus ou moins furtives dans les clips des classiques «Strawberry Fields Forever» et «Something» des Beatles.

Cette race canine a connu son apogée en 1979, avec près de 6.000 enregistrements ce qui lui permit de se classer au neuvième rang des races les plus populaires du pays.

«L'une des races de chiens les plus reconnaissables du Royaume-Uni, le chien de berger anglais ancestral, a été classée pour la première fois comme vulnérable par le Kennel Club, en raison d'un fort déclin de popularité», a indiqué l'association canine britannique.

Selon Bill Lambert, le porte-parole du Kennel Club, ce classement comme espèce menacée d'extinction pourrait s'expliquer par «des changements de style de vie», car ces chiens qui ont besoin de «beaucoup de soins et d'exercice, ne sont pas adaptés à la vie dans des espaces réduits».