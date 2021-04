Vidéo : Après un sprint de 30 mètres, il sauve de justesse un enfant tombé sur la voie ferrée

Un sprint salvateur. Un employé des chemins de fer indiens a été salué comme un «super-héros» après avoir secouru un petit garçon tombé sur la voie ferrée en le remontant in extremis sur le quai au moment où un train entrait en gare de Vangani, une ville indienne située près de Bombay .

Les images de vidéosurveillance de l'incroyable sauvetage réalisé par Mayur Shelke sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les internautes ont salué le comportement exemplaire et l'extrême courage de ce jeune cheminot trentenaire, et l'ont qualifié de super-héros.

La vidéo a été publiée récemment par la compagnie des chemins de fer indiens du centre, The Indian Central Railways. Âgé de 6 ans, le garçonnet était en compagnie de sa mère malvoyante, le 17 avril 2021, à la gare de Vangani, ville située à 70 km à l'est de Bombay, en Inde. Brusquement, il a glissé du quai et a chuté sur les rails. Alerté par les cris et les appels à l'aide de la mère, Mayur Shelke a entamé immédiatement une course folle d'une trentaine de mètres sur la voie ferrée. Sur les images de la vidéo, on le voit aggriper l'enfant et le jeter sur le quai puis se hisser lui-même sur la plate-forme à peine deux secondes avant le passage d'un train express.

«J'ai vu l'enfant tomber et le train qui fonçait sur lui. Il n'avait aucune chance d'échapper à la mort si je n'étais pas intervenu», a déclaré le cheminot cité par le quotidien indien Mid-Day.

Il a avoué avoir eu peur en voyant arriver le train mais a affirmé : «Je n'avais pas le temps de réfléchir, j'étais déterminé à le sauver».

En Inde, les accidents mortels sont très fréquents sur le gigantesque et souvent vétuste réseau ferroviaire.

Le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, a déclaré que Mayur Shelke serait récompensé pour avoir «enthousiasmer l'humanité par son action».