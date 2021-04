Avigan : le traitement anti-Covid remis à l'essai par Fujifilm

La société Fujifilm Holdings Corp a déclaré mercredi avoir lancé un nouvel essai de phase III au Japon de son médicament Avigan contre le Covid-19, ravivant ainsi l'espoir d'un traitement local contre le virus.

L'autorisation nationale pour le médicament antiviral destiné à traiter le coronavirus a subi un revers en décembre après qu'un panel du ministère de la santé a déclaré que les données de l'essai n'étaient pas concluantes, rappelle Reuters.

Au fil des ans, Fujifilm a abandonné ses activités traditionnelles d'appareils photo et de solutions de bureau pour se tourner vers les soins de santé.

La nouvelle étude en double aveugle, contrôlée par placebo, cible les patients âgés de 50 ans et plus, ainsi que ceux qui risquent de développer des maladies graves, a déclaré Fujifilm dans un communiqué.

L'Avigan, connu sous le nom générique de Favipiravir, a été étudié à travers des dizaines d'essais dans le monde entier, et il a été approuvé comme traitement du Covid-19 en Russie, en Inde et en Indonésie. Mais des inquiétudes subsistent, le médicament est notamment contre-indiqué pour les femmes enceintes, des études sur des animaux ayant révélé qu'il affectait le développement du foetus et provoquait des malformations congénitales.

Le Japon a déjà approuvé l'Avigan comme médicament d'urgence contre la grippe, et le gouvernement a demandé l'an dernier à Fujifilm de tripler les stocks nationaux de ce médicament.