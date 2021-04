DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron en visite demain à l'hôpital Foch de Suresnes

Alors que la situation sur le front épidémique reste fragile, la campagne de vaccination se poursuit. L'EMA a estimé mardi que la balance bénéfice/risque restait «positive» pour vaccin de Johnson & Johnson. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

18h19

L'Islande a approuvé mercredi le vaccin anti-Covid Janssen, du laboratoire américain Johnson & Johnson, et va débuter ses premières injections à compter de la semaine prochaine, sans limite d'âge, ont indiqué les autorités sanitaires.

"Nous avons reçu la conclusion de l'Agence européenne des médicaments (EMA) selon laquelle le vaccin Janssen peut être utilisé et sera donc distribué la semaine prochaine", a annoncé en conférence de presse Kamilla Josefsdottir, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la Direction de la Santé.

17h58

Emmanuel Macron rencontrera jeudi des soignants et des patients à l'hôpital Foch de Suresnes, dans la banlieue Ouest de Paris, pour évoquer la prise en charge des patients qui souffrent de symptômes persistants du Covid, a indiqué l'Elysée.

L'hôpital Foch a mis en place une prise en charge coordonnée entre plusieurs services (pneumologie, médecine physique et réadaptation, ORL) pour diagnostiquer et prendre en charge le Covid long, affection aux causes encore mal comprises. Il échangera avec des médecins, infirmiers et kinésithérapeutes qui traitent ces patients.

L’OMS estime qu’un quart des personnes infectées par le Covid présentent des symptômes persistants pendant un mois et qu'une personne sur dix ressent des symptômes après trois mois (perte de goût ou d'odorat, céphalées, fatigue, douleurs musculaires, essoufflement, sensation de "brouillard" cérébral...). Certains sont encore affectés un an plus tard et errent de médecins en médecins.

16h29

«Je me ferai vacciné avec Astrazeneca dès le week-end prochain», a indiqué Jean-Michel Blanquer.

15h12

Les Etats-Unis atteindront cette semaine l'objectif fixé par Joe Biden d'administrer 200 millions d'injections de vaccin contre le Covid-19 dans les 100 premiers jours de sa présidence, a annoncé la Maison Blanche mercredi. Le président démocrate prononcera un discours dans lequel il "va relever que les Etats-Unis atteindront les 200 millions de doses cette semaine", a déclaré un responsable de la Maison Blanche sous couvert d'anonymat.

13h42

Les voyageurs en provenance d'Inde vont être désormais également soumis à un isolement obligatoire de dix jours à leur arrivée en France, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Pour quelques pays où la situation sanitaire est gravissime et particulièrement inquiétante et préoccupante, nous serrons encore la vis", a-t-il déclaré à l'issue du conseil des ministres en annonçant que le conseil de défense sanitaire avait décidé dans la matinée d'ajouter l'Inde à la liste de pays dont les voyageurs sont déjà soumis à une quarantaine obligatoire (Brésil, Chili, Argentine et Afrique du Sud).

13h40

Le gouvernement tiendra une conférence de presse demain, annonce Gabriel Attal. Elle sera, explique-t-il, consacrée à la préparation de la rentrée scolaire, aux examens, aux contrôles aux frontières et à la campagne de vaccination.

12h12

La Finlande envisage de lever plusieurs de ses restrictions à compter de la semaine prochaine, dans le cadre d'un "plan de sortie" présenté par le gouvernement, qui mettrait fin à l'état d'urgent instauré début mars pour contenir l'épidémie de Covid-19.

12h09

Malgré une décrue de l'épidémie encore fragile, l'exécutif maintient son objectif de lever progressivement les restrictions dès le mois de mai, en supprimant la limite des 10 km le 2 mai au soir et en rouvrant les terrasses mi-mai, grâce à l'accélération de vaccinations.

11h22

Le président Vladimir Poutine a dit mercredi viser une immunité collective contre le Covid-19 en Russie à l'automne, saluant la "véritable percée" scientifique de son pays avec la création de trois vaccins. "La vaccination a aujourd'hui une importance capitale (...) pour permettre à l'immunité collective de se développer à l'automne", a déclaré M. Poutine lors de son grand discours annuel sur l'état de la Nation.

09h39

L'exécutif prévoit de lever le 2 mai l'interdiction de s'éloigner de plus de 10 km de son domicile, d'alléger le couvre-feu et de rouvrir à partir de mi-mai les terrasses, commerces non alimentaires et lieux de culture, avec des jauges réduites, a expliqué à l'AFP une source proche de l'exécutif.

07h49

Faute d'accord avec l'Union européenne, le laboratoire franco-autrichien Valneva a indiqué se tourner vers des discussions pays par pays pour fournir son candidat-vaccin contre le Covid-19.

Estimant que les discussions avec l'UE n'ont pas fait de "progrès significatif" à ce jour, Valneva - qui a annoncé début avril des résultats initiaux positifs pour la première phase de son étude clinique sur son vaccin potentiel -, indique qu'en conséquence, elle ne donnera plus "la priorité aux discussions de fourniture centralisée actuellement en cours avec la Commission Européenne".

07h20

Le chef de l'Etat réunit un nouveau Conseil de défense sanitaire ce mercredi matin. La réunion devrait notamment se concentrer sur la préparation de la rentrée scolaire et sur l'évolution des mesures de restriction.

06h58

L'Inde a enregistré plus de 2.000 décès dus au Covid-19 et près de 300.000 nouveaux cas en 24 heures, ce qui représente l'un des bilans quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie, selon des données officielles.

Les chiffres du ministère de la Santé indiquent que 295.000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, portant le total à 15,6 millions de contaminations en Inde. Un total de 2.023 décès ont été enregistrés, portant le bilan total de la pandémie à 182.553 morts dans le pays.

06h00

Pour 79% des Français, les professeurs et les personnels de l'enseignement doivent pouvoir être vaccinés en priorité, selon un sondage OpinionWay pour le syndicat SNES-FSU publié ce mercredi.