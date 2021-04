Elizabeth II fête ses 95 ans : la Reine d'Angleterre en 10 dates

Ce mercredi 21 avril marque le 95e anniversaire d'Elizabeth II. Un événement qui sera cette année très scruté, après la mort de son époux, le prince Philip, survenue le 9 avril dernier.

Pour ce triste anniversaire, aucune célébration particulière n'est prévue. En raison du deuil d'Elizabeth II, d'une part, mais aussi à cause de l'épidémie de coronavirus, quand bien même la monarque est vaccinée et que la situation sanitaire est meilleure au Royaume-Uni comparativement à la France.

Dans ce contexte très spécial, les membres de la famille royale ont ainsi prévu de rendre visite à la reine à Windsor à tour de rôle. Elizabeth II passera également son anniversaire en petit comité entourée seulement de quelques très proches. L'occasion, peut-être, d'évoquer les grands moments de sa vie dont voici une sélection en quinze événements marquants.

21 avril 1926 : la naissance

Elizabeth Alexandra Mary, surnommée «Lilibet» par ses proches, est née au domicile londonien de ses grands-parents maternels. Sa jeune soeur Margaret naît en 1930.

Son père, le futur roi George VI prénommé Albert à sa naissance, est le second fils du roi George V et de la reine Mary. Sa mère, Elizabeth Bowes-Lyon, est la plus jeune fille de l'aristocrate écossais Claude Bowes-Lyon, Lord Strathmore.

Rien ne prédestinait Elizabeth II à devenir reine. Mais son oncle, Edouard VIII avait choisi d'abdiquer en raison de sa relation avec une Américaine divorcée, Wallis Simpson. Ce faisant, c'est le père d'Elizabeth II qui montera sur le trône, avant Elizabeth en digne héritière.

20 novembre 1947 : le mariage

Elizabeth épouse son cousin Philip de Grèce, dont elle est amoureuse depuis l'adolescence, à l'abbaye de Westminster. Les noces ont lieu juste après la guerre.

La petite histoire dit que la reine avait accumulé les coupons de tissu rationnés pour sa robe de mariée. Suivront quatre enfants : Charles, héritier du trône, naît en 1948, suivi d'Anne en 1950, Andrew en 1960, et Edward en 1964.

2 juin 1953 : Le couronnement

La reine est couronnée presque seize mois après le décès de son père. La cérémonie, à l'abbaye de Westminster, est retransmise en direct à la radio et la télévision en 44 langues.

Il s'agit de la toute première retransmission en Mondovision de l'Histoire. Un événement rendu possible à un exploit technique : le couronnement d’Elizabeth II a reposé sur 20 caméras installées dans l’abbaye de Westminster, aux côtés des 7.000 invités.

Les réalisateurs avaient eu également une idée très moderne : celle d'installer des caméras dans les rues de Londres pour suivre le parcours en carrosse de la jeune reine de 27 ans, et les 3 millions de Britanniques massés sur les trottoirs pour l’acclamer.

29 juillet 1981 : L'autre mariage «du siècle»

Près de trente ans plus tard a lieu un autre mariage de premier plan pour la famille royale britannique.

Le fils aîné de la Reine Elizabeth, le prince Charles, épouse Diana Spencer, là encore devant des millions de téléspectateurs du monde entier.

Mais la mésentente du couple, très vite évidente aux yeux de tous, portera un coup sérieux à la monarchie. La raison principale : la relation qu'entretient Charles avec Camilla Parker-Bowles. Il l'épousera d'ailleurs le 9 avril 2005, huit ans après la mort de Diana.

24 novembre 1992 : «l'Annus horribilis»

En 1992, une série de scandales familiaux, polémiques et catastrophes ébranlent la famille royale.

Elizabeth II voit trois de ses quatre enfants se séparer, et son cher château de Windsor ravagé par un incendie.

Une véritable Annus horribilis («année horrible» en latin), en somme, l'expression étant utilisée par la reine Elizabeth II, elle-même, pour résumer 1992, dans un discours prononcé le 24 novembre 1992 à Guildhall, quelques mois après le 40e anniversaire de son accession au trône.

31 août 1997 : Diana meurt à Paris

Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt dans un accident de voiture, sous le pont de l'Alma, à Paris. Quasiment un an jour pour jour après que son divorce a été prononcé avec le prince Charles (28 août 1996). Elle avait 36 ans.

Diana et son nouveau compagnon, le milliardaire Dodi Al-Fayed tentaient d'échapper aux paparazzis qui les avaient pris en chasse. Le décès de la princesse du peuple allait dès lors émouvoir toute la planète.

29 avril 2011 : le prince William se marie à son tour

Le petit-fils de la reine, William deuxième dans l'ordre de succession, se marie avec Kate Middleton. Leur union, qui s'apparente à véritable conte de fées, a lieu à l'abbaye de Westminster devant deux milliards de téléspectateurs.

De cette union, naîtront le prince George, le 22 juillet 2013, puis la princesse Charlotte, le 2 mai 2015. Le prince Louis viendra compléter la petite famille le 23 avril 2018.

17 mai 2011 : visite historique en Irlande

Le 17 mai 2011, la reine Elizabeth II entame une visite historique de quatre jours en Irlande.

Cette visite est en effet placée sous le sceau de la réconciliation. Il s'agit de la première visite d'un monarque britannique depuis l'indépendance de l'Irlande en 1922.

19 mai 2018 : Harry épouse Meghan Markle

Le prince Henry, duc de Sussex, frère de William, épouse Meghan Markle le 19 mai 2018 dans la Chapelle Saint-Georges à Windsor.

Aussitôt, la presse se passionne pour ce mariage avec cette actrice américaine métisse censée revigorer la monarchie. Mais très vite, les critiques fusent.

Le couple décide de s'émanciper de la famille royale et part s'installer aux Etats-Unis, en Californie. Le grand déballage mené récemment en guise d'interview auprès d'Oprah Winfrey a ulcéré une partie de l'opinion britannique et la monarchie.

La duchesse de Sussex, qui fait l'objet d'accusations de harcèlement qu'elle aurait fait subir à son personnel durant son séjour britannique, a notamment affirmé que des membres de la famille royale s’étaient inquiétés de la couleur de peau de son fils Archie avant sa naissance.

9 avril 2021 : le prince Philip disparaît

Il était le plus fidèle compagnon. Le seul qui pouvait la réprimander. Philip Mountbatten, duc d'Edinbourg et mari d'Elizabeth II meurt au matin du 9 avril 2021. Il avait 99 ans.

Ses funérailles se sont tenues à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 17 avril 20213.

La cause du décès n'a pas été révélée par la famille royale, bien qu'un communiqué officiel a indiqué qu'il est «mort paisiblement».

Retraité depuis 2017, il n'accompagnait plus la reine durant ses déplacements. Six ans plus tôt, en décembre 2011, alors âgé de 90 ans, il avait dû être hospitalisé durant quatre jours à cause d'un malaise cardiaque.