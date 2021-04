Etats-Unis : manifestations après la mort d'une adolescente noire américaine tuée par la police

Un drame qui fait écho au verdict prononcé dans l'affaire George Floyd. Ce 21 avril, une jeune noire américaine de 16 ans a trouvé la mort lors d'une intervention policière aux Etats-Unis.

Les autorités ont expliqué que des agents de police se sont déplacés après un appel signalant une agression au couteau à Columbus, dans l'Ohio. En arrivant sur place, les officiers ont enclenché leur caméra piéton, dont les images ont été diffusées par le chef de la police Michael Woods.

L'enregistrement montre une situation très confuse. Quelques secondes après l'arrivée des agents, l'on peut apercevoir Ma'Khia Bryant, la victime, s'en prendre à une autre femme, qui tombe en arrière. Le policier sort son arme, et lui intime de se mettre au sol. Ma'Khia Bryant se tourne vers une autre personne, avec ce qui semble être un couteau dans la main. C'est alors qu'il tire à plusieurs reprises sur la jeune femme.

Dans une conférence de presse, Michael Woods a estimé qu'il était nécessaire de diffuser ces images, dans un gage de «transparence» vis-à-vis des habitants. Le maire, Andrew Ginther, a lui déclaré que la situation était «horrible et bouleversante», mais que le policier avait «agi pour protéger une autre jeune fille de la communauté». Une enquête a cependant été ouverte.

La nouvelle de cette fusillade a immédiatement engendré des réactions de colère de la part d'une partie des habitants. Environ 200 personnes se sont réunies devant le commissariat pour montrer leur mécontentement face à la mort de Ma'Khia Bryant. L'avocat de la famille de George Floyd, Ben Crump, a de son côté déclaré : «alors que nous avions un soupir de soulagement aujourd'hui, une communauté de Columbus a connu une nouvelle fusillade de la police (...). Un autre enfant perdu. Un autre hashtag».

As we breathed a collective sigh of relief today, a community in Columbus felt the sting of another police shooting as @ColumbusPolice killed an unarmed 15yo Black girl named Makiyah Bryant. Another child lost! Another hashtag. #JusticeForMakiyahBryant https://t.co/9ssR5gfqm5

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 21, 2021