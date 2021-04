Le décollage de Thomas Pesquet repoussé d'une journée à cause de la météo

Il faudra attendre 24 heures. Le décollage de Thomas Pesquet en direction de la station spatiale internationale (ISS), prévu ce jeudi 22 avril, a été repoussé de 24 heures à cause de la météo.

Il partira donc le vendredi 23 avril aux alentours de midi heure française, à moins d'un nouveau contretemps. Pour son second voyage, il décollera à bord de la capsule Crew Dragon, développée par SpaceX pour la Nasa, aux côtés de trois autres membres d'équipage : le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Megan McArthur et Shane Kimbrough. Une équipe que le Français avait surnommée «les 4 fantastiques» en février dernier.

Launch Update @NASA and @SpaceX now are targeting Friday, April 23 at 5:49 a.m. ET for the launch of the Crew-2 mission to the @Space_Station due to unfavorable weather conditions along the flight path on Thursday.





— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 21, 2021