Le décollage de Thomas Pesquet à vivre en direct sur CNEWS ce jeudi

Une deuxième mission pour le Français. Ce jeudi 22 avril, l'astronaute Thomas Pesquet doit s'envoler pour la station spatiale internationale (ISS) depuis Cap Canaveral (Floride) à 12h11 heure française.

Le décollage sera diffusé en direct sur CNEWS dans une édition spéciale présentée dès 12h par Sonia Mabrouk, avec la participation en plateau du journaliste scientifique Michel Chevalet, bien connu des amateurs. Plusieurs spécialistes de l'exploration spatiale seront également invités, à savoir Didier Schmitt de l'Agence spatiale européenne (ESA), la biologiste directrice de recherche au CNRS Audrey Dussutour ainsi que la spationaute Claudie Haigneré.

Pour son second voyage, il décollera à bord de la capsule Crew Dragon, développée par SpaceX pour la Nasa, aux côtés de trois autres membres d'équipage : le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Megan McArthur et Shane Kimbrough. Une équipe que le Français avait surnommée «les 4 fantastiques» en février dernier.

Plusieurs objectifs à remplir

L'objectif de la mission Alpha, qui doit durer 6 mois, est double. Premièrement, réaliser près de 200 expériences scientifiques, notamment dans le domaine médical avec des recherches concernant le vieillissement des cellules souches, de manière à mieux comprendre les maladies génétiques. Ensuite, Thomas Pesquet participera à la préparation de missions futures, qui doivent emmener les humains vers la Lune et Mars dans les années à venir.

En plus de ses recherches, l'astronaute marquera également l'histoire pour la France. En effet, à l'automne, il deviendra le premier Tricolore à devenir commandant de bord de l'ISS, et ce pendant un mois. À cette occasion, il devrait notamment réaliser quatre sorties extravéhiculaires dans l'espace pour installer de nouveaux panneaux solaires. S'il a promis qu'il posterait à nouveau des photographies de la Terre vue de la station, comme lors de son premier voyage, il va sans dire que ces nouvelles fonctions lui demanderont encore plus de temps, et qu'il sera donc moins disponible pour sortir son appareil photo.