Mort de George Floyd : Oprah Winfrey, LeBron James, Madonna... Les stars saluent la condamnation de Derek Chauvin

Une joie mêlée de soulagement. Après le verdict mardi dans le procès du policier blanc Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, de nombreuses célébrités américaines se sont empressées de réagir sur les réseaux sociaux, estimant que justice avait été rendue.

Notamment des stars de la chanson, telles Katy Perry, qui a tweeté «Repose en justice, George Floyd», avec un emoji en forme de cœur, ou Madonna. La reine de la pop a écrit en story sur Instagram : «La justice pour l’Amérique noire est la justice pour l’Amérique entière».

rest in JUSTICE George Floyd — KATY PERRY (@katyperry) April 20, 2021

«Historique», a tout simplement réagi la rappeuse Cardi B. Un seul mot également pour Mariah Carey, «Alléluia!!!!!!!!». Dans un second tweet, la diva américaine a jugé que la condamnation de Derek Chauvin était «un début... un petit grain d'espoir pour notre avenir».

Hallelujah!!!!!!!! — Mariah Carey (@MariahCarey) April 20, 2021

Justin Timberlake aussi a dit voir plus loin. «Ce verdict n'est que la première étape d'une longue série d'injustices contre la communauté noire, souvent sans conséquences. Le travail n'est pas terminé. Bien qu'il y ait beaucoup plus de familles en attente de justice, mon cœur est avec la famille de George Floyd en ce moment.»

This verdict is just the first step in a long line of injustice against the Black community, often with no consequences. The work is not nearly done. While there are many more families waiting for justice, my heart is with George Floyd’s family right now. #PoliceReformNOW @NAACP — Justin Timberlake (@jtimberlake) April 20, 2021

Du côté d'Hollywood, l'actrice Viola Davis a tweeté en lettres capitales «COUPABLE!!!!», un message accompagné d'un dessin représentant George Floyd. «Maintenant... Repose en paix George Floyd. Toi et ta famille avez été vengés», a ajouté la nommée aux Oscars 2021 dans la catégorie «Meilleure actrice» pour son rôle dans le film «Blues de Ma Rainey».

GUILTY!!!! As it should be!! Now....Rest In Peace George Floyd. Rest. You and your family have been vindicated. #SayHisName

@4NIKKOLAS pic.twitter.com/DgVFG7UVPF — Viola Davis (@violadavis) April 20, 2021

Whoopi Goldberg s'est voulue moins positive. «Coupable coupable coupable... Personne ne gagne... George Floyd est toujours parti... et finalement quelqu'un était responsable... Derek Chauvin», a écrit la comédienne, célèbre notamment pour son rôle dans le film «Sister Act». Chris Evans, alias Captain America, a de son côté déclaré : «Justice. J'envoie de l'amour à la famille et aux amis de George Floyd.»

Guilty Guilty Guilty... No one wins.. George Floyd is still gone..and finally someone was responsible... Derek Chauvin — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) April 20, 2021

Justice. Sending love to George Floyd’s family and friends. — Chris Evans (@ChrisEvans) April 20, 2021

Oprah Winfrey a raconté avoir «pleuré de joie à l'annonce du verdict». «Soulagée et émue d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas», a reconnu l'illustre animatrice, remerciant les témoins, les jurés et Darnella Frazier, l'adolescente qui a filmé l'agonie de George Floyd. La poétesse Amanda Gorman, remarquée à l'investiture de Joe Biden en janvier, a rappelé que «la victoire serait que George Floyd soit vivant». «Chaque jour que les Noirs américains vivent en s'inquiétant de savoir s'ils seront le prochain est un autre jour sans justice.»

A reminder that victory would be George Floyd being alive. Every day Black Americans worry if they will be next is another day without justice. — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) April 20, 2021

Les stars de la NBA ont également été nombreuses à réagir. Et parmi elles, la plus connue, LeBron James, très engagé contre le racisme. «RESPONSABILITÉ», a sobrement tweeté le basketteur des Los Angeles Lakers en lettres capitales.

ACCOUNTABILITY — LeBron James (@KingJames) April 20, 2021

Le patron de Facebook Mark Zuckerberg a dit espérer que le verdict au procès de Derek Chauvin «apportera un certain réconfort» à la famille et aux proches de George Floyd, «ainsi qu'à tous ceux qui ne peuvent s'empêcher de se reconnaître dans son histoire».«Nous sommes solidaires avec vous, sachant que cela fait partie d'une lutte plus large contre le racisme et l'injustice», a-t-il ajouté.

Tandis que Joe Biden a appelé l'Amérique à «se rassembler» dans une brève allocution, l'ancien président Barack Obama a publié sur Twitter un court texte, dans lequel il salue la décision du jury au procès du policier de 45 ans, «une étape nécessaire sur le chemin du progrès», même si elle est «loin d'être suffisante». Il appelle notamment à poursuivre les réformes de lutte contre les discriminations dans le système judiciaire américain.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV — Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021

Hillary Clinton, ancienne candidate démocrate à la présidentielle américaine de 2016, a également réagi : «La famille et la communauté de George Floyd méritaient que son assassin soit tenu pour responsable. Aujourd'hui, sa responsabilité a été reconnue. Toujours et pour toujours, la vie des Noirs compte.»