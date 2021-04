Déconfinement en Europe : Pays-Bas, Italie, Portugal... La situation pays par pays

La France n'est pas le seul pays en Europe à penser à son déconfinement. Sur le Vieux Continent, plusieurs pays ont établi des calendriers, voire ont déjà commencé à alléger les restrictions liées à la pandémie de coronvirus.

Portugal

Le Portugal est entré lundi dans la troisième phase de son déconfinement, entamé il y un mois, avec la réouverture des centres commerciaux, de l'intérieur des cafés et des restaurants, des salles de spectacle, des lycées et des universités. Le pays a commencé mi-mars par rouvrir les écoles et certains commerces non-essentiels, puis début avril ses musées, terrasses et collèges. La prochaine et dernière étape de la levée graduelle des restrictions sanitaires est prévue début mai, avec notamment le retour d'événements publics en extérieur si la l'évolution de la situation sanitaire le permet.

Angleterre

L'Angleterre se situe actuellement entre la deuxième et la troisième phase de son déconfinement. Le pays a commencé à relâcher ses règles le 8 puis le 29 mars, avec la réouverture des écoles et l'autorisation des rassemblements en extérieur jusqu'à six personnes. Puis, le 12 avril, les terrasses des pubs et des restaurants ont été autorisés à rouvrir, de même que les commerces non-essentiels, les salons de coiffure ou encore les salles de sport. Prochaine étape le 17 mai, avec la réouverture des pubs et restaurants en intérieur, ainsi que des musées, théâtres, cinémas et hôtels. La limite autorisée pour les rassemblements en extérieur sera rehaussée à 30. Le gouvernement britannique table sur le 21 juin pour lever toutes les autres restrictions, c'est-à-dire les limitations restantes concernant les contacts sociaux ou la fermeture des boîtes de nuit.

Suisse

La Suisse a rouvert lundi ses terrasses de bars et de restaurants, ses cinémas, ses salles de concert, ses théâtres, ses salles de sport et ses stades. Les dates des prochains allègements des restrictions ne sont pas encore connues. Les manifestations en extérieur jusqu'à 1.000 personnes pourraient être autorisées à partir de juillet.

Italie

En Italie, le déconfinement doit démarrer le 26 avril prochain. Les établissements scolaires pourront rouvrir, ainsi que les terrasses des bars et des restaurants. Idem pour les cinémas, musées, théâtres et salles de concerts, mais avec des jauges limitées à 500 personnes dans les salles fermées et à 1.000 personnes en plein air. Mais le couvre-feu sera maintenu à 22h. D'autres assouplissements sont prévus mi-mai (concernant notamment les piscines en extérieur), puis début juin (pour les salles de sport par exemple).

Pays-Bas

Les Pays-Bas lèveront leur couvre-feu et rouvriront partiellement leurs terrasses des cafés à partir du 28 avril. Précisément, elles ne pourront ouvrir qu'entre 12h et 18h et accueillir un maximum de 50 personnes en même temps. Les Néerlandais seront également autorisés à avoir deux invités à la maison par jour, au lieu d'un seul actuellement.

Belgique

La Belgique a amorcé son déconfinement lundi, avec le retour partiel des élèves à l'école et la fin de l'interdiction des voyages non-essentiels à l'intérieur de l'UE. Le 26 avril, les commerces non-essentiels et les salons de coiffure rouvriront leurs portes. Puis ce sera au tour des terrasses des cafés et des restaurants le 8 mai. Le même jour, le couvre-feu sera levé. Puis, début juin, les cafés et restaurants pourront de nouveau accueillir des clients en salles.