DIRECT - Coronavirus : la rentrée scolaire se fera bien lundi 26 avril, le vaccin Janssen administré à partir de samedi

Alors que le calendrier du déconfinement se précise, le gouvernement fait un point sur la situation sanitaire ce jeudi soir. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

18h53

Le principe de fermeture de classe au premier cas positif continue de s'appliquer, indique Jean-Michel Blanquer.

18h36

«Les vaccinations avec le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) vont être administrées à compter de ce samedi, explique Olivier Véran.

18h17

«Une réouverture à mi-mai est envisagée pour les plus grands nombres de lieux et d'activités», a dit le Premier ministre. «A partir du 3 mai, nous pourrons envisager de lever les contraintes concernant les commerces, terrases, activités sportives et culturelles».

Jean Castex annonce une possible réouverture de certains commerces, lieux culturels et des terrasses le 3 mai" pic.twitter.com/198EeH6Sg0 — CNEWS (@CNEWS) April 22, 2021

18h16

«Les contraintes de déplacements en journée seront levées à partir du 3 mai», indique Jean Castex.

18h15

«J'invite les Français de plus de 55 ans à se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca», affirme Jean Castex.

Jean Castex sur les doutes autour du vaccin AstraZeneca : "J'invite chacune et chacun de ceux qui le peuvent à se faire vacciner" pic.twitter.com/qiZvQsc0sa — CNEWS (@CNEWS) April 22, 2021

18h13

Jean Castex annonce une commande de 64 millions d'autotests pour les personnels de l'éducation nationale et les lycéens.

18h11

«Depuis le début de la campgne de vaccination, 14 millions premières doses de vaccins auront été administrées en France, d'ici à la fin de semaine».

18h05

Jean Castex confirme que la rentrée scolaire se fera lundi 26 avril, «dans un cadre sanitaire le plus protecteur possible». 400.000 tests alivaires seront réalisés dans les écoles chaque semaine. Un objectif de 600.000 tests est fixé pour la mi-mai.

Jean Castex confirme la reprise dans les crèches et écoles dès lundi en présentiel, les collèges et lycées en distanciel pic.twitter.com/u6h9gqPWou — CNEWS (@CNEWS) April 22, 2021

18h02

«Le pic de la 3e vague semble être derrière nous», explique le Premier ministre. «Le nombre quotidien de malades a baissé de presque 17% cette semaine», ajoute-t-il.

18h01

«La situation sanitaire s’améliore, nous constatons une baisse depuis 10 jours. La décrue concerne 80% départements de notre pays», déclare Jean Castex.

17h53

Prévue à 18h, la conférence de presse de Jean Castex est à suivre sur CNEWS.

15h51

La Commission européenne envisage une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, dont les livraisons de vaccins anti-Covid sont nettement inférieures aux chiffres prévus initialement, a-t-on appris jeudi de sources européennes.

Selon ces sources, l'exécutif européen a informé mercredi les ambassadeurs des 27 Etats membres de ses intentions. La Commission européenne considère que le laboratoire n'a pas respecté les obligations du contrat signé avec l'UE.

12h53

L'Allemagne envisage d'acheter 30 millions de doses du vaccin russe anti-Covid Spoutnik, qui n'a pas encore reçu le feu vert de l'Europe, a indiqué jeudi le ministre-président de la Saxe, Michael Kretschmer.

"Nous plaidons avec force en faveur d'un processus d'approbation rapide d'ici le mois de mai", a tweeté cet élu conservateur d'ex-RDA, qui s'est entretenu avec le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko. L'Allemagne souhaiterait acheter 30 millions de doses, à raison de 10 millions de doses chaque mois entre juin et août, précise le ministre-président saxon.

12h32

La Norvège, qui a suspendu l'utilisation du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, va à leur demande "prêter" à la Suède et l'Islande les 216.000 doses du sérum actuellement en sa possession, a annoncé le ministère norvégien de la Santé. "Je suis content que les vaccins que nous avons en stock puissent être utiles même si le vaccin AstraZeneca a été mis en pause en Norvège", a déclaré le ministre de la Santé, Bent Høie, dans un communiqué.

12h28

Dix cas de Covid-19 ont été détectés ces derniers jours au sein de la maison d'arrêt de Varces, située près de Grenoble, a annoncé la direction de l'établissement, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

12h25

La ligue de football allemande (DFL) a annoncé l'instauration pour les deux dernières journées de championnat de "camps d'entraînement en quarantaine" qui concerneront tous les clubs de première et deuxième division.

12h16

L'Allemagne envisage d'acheter 30 millions de doses du vaccin russe anti-Covid Spoutnik, qui n'a pas encore reçu le feu vert de l'Europe, a indiqué jeudi le ministre-président de la Saxe, Michael Kretschmer. "Nous plaidons avec force en faveur d'un processus d'approbation rapide d'ici le mois de mai", a tweeté cet élu conservateur d'ex-RDA, qui s'est entretenu avec le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko.

11h19

La Commission européenne envisage une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, dont les livraisons de vaccins anti-Covid sont nettement inférieures aux chiffres prévus initialement.

10h55

Les autotests de dépistage du Covid-19 doivent être déployés en priorité en milieu scolaire, dès la prochaine rentrée des établissements, a recommandé jeudi le Conseil scientifique.

"Pour les enfants des collèges et lycées l'ATAG (autotest antigénique) est adapté" et devra faire l'objet d'un apprentissage en établissement, puis se faire "à domicile sous le contrôle des parents", suggère l'instance de conseil du gouvernement dans un avis daté du 19 avril et rendu public jeudi.

07h06

L'Inde a annoncé jeudi près de 315.000 nouveaux cas de Covid-19 recensés sur 24 heures, ce qui constitue un record mondial, au moment où les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d'oxygène.

06h23

Les organisateurs des JO de Tokyo ont signalé jeudi la première infection au coronavirus lors du relais de la flamme olympique au Japon, alors que la pandémie continue de perturber les préparatifs de cet événement sportif planétaire. Les organisateurs ont déclaré qu'un homme d'une trentaine d'années, qui avait participé au relais sur l'île de Shikoku (ouest), avait été testé positif, sans préciser ni son rôle, ni son identité.

05h32

Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a confirmé mercredi que des doses suspectes de son vaccin anti-covid saisies au Mexique et en Pologne et vendues jusqu'à 1.000 dollars l'unité, étaient des contrefaçons.

05h31

Les principales fédérations du commerce et quelque 150 patrons, franchisés et affiliés de réseaux d'enseignes signent un "plaidoyer pour une réouverture impérative de tous les commerces au plus tard le 10 mai", un mois "capital en termes d'activité" pour les 150.000 magasins fermés depuis le 3 avril.

Signée par 12 fédérations dont celles de la franchise, la bijouterie, l'ameublement, le prêt-à-porter féminin, la chaussure, le commerce de centre ville...- et des dirigeants d'enseignes (Beauty Success, Brand Sisters, Burton, But, Casa, Celio...), cette tribune publiée par Le Parisien demande au gouvernement d''acter dès à présent" cette date pour "tous les points de vente, quelles que soient leur taille et leur localisation".

00h37

Le nombre de morts du Covid-19 a dépassé les 60.000 en Argentine où le nombre de cas de contamination a fortement augmenté à près de 26.000 pour la seule journée de mercredi, a indiqué le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé.