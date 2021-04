DIRECT - Coronavirus : record mondial de nouveaux cas en Inde

Alors que le calendrier du déconfinement se précise, le gouvernement fait un point sur la situation sanitaire ce jeudi soir. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

07h06

L'Inde a annoncé jeudi près de 315.000 nouveaux cas de Covid-19 recensés sur 24 heures, ce qui constitue un record mondial, au moment où les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d'oxygène.

06h23

Les organisateurs des JO de Tokyo ont signalé jeudi la première infection au coronavirus lors du relais de la flamme olympique au Japon, alors que la pandémie continue de perturber les préparatifs de cet événement sportif planétaire. Les organisateurs ont déclaré qu'un homme d'une trentaine d'années, qui avait participé au relais sur l'île de Shikoku (ouest), avait été testé positif, sans préciser ni son rôle, ni son identité.

05h32

Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a confirmé mercredi que des doses suspectes de son vaccin anti-covid saisies au Mexique et en Pologne et vendues jusqu'à 1.000 dollars l'unité, étaient des contrefaçons.

05h31

Les principales fédérations du commerce et quelque 150 patrons, franchisés et affiliés de réseaux d'enseignes signent un "plaidoyer pour une réouverture impérative de tous les commerces au plus tard le 10 mai", un mois "capital en termes d'activité" pour les 150.000 magasins fermés depuis le 3 avril.

Signée par 12 fédérations dont celles de la franchise, la bijouterie, l'ameublement, le prêt-à-porter féminin, la chaussure, le commerce de centre ville...- et des dirigeants d'enseignes (Beauty Success, Brand Sisters, Burton, But, Casa, Celio...), cette tribune publiée par Le Parisien demande au gouvernement d''acter dès à présent" cette date pour "tous les points de vente, quelles que soient leur taille et leur localisation".

00h37

Le nombre de morts du Covid-19 a dépassé les 60.000 en Argentine où le nombre de cas de contamination a fortement augmenté à près de 26.000 pour la seule journée de mercredi, a indiqué le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé.