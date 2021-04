Espagne : vers une garde alternée des animaux en cas de divorce ?

En cas de divorce, qui garde les animaux de compagnie ? En Espagne, une proposition de loi va être examinée pour réformer le code civil afin que les animaux ne soient plus considérés comme de simples «biens», mais comme des êtres sensibles. La garde devra donc être confiée en fonction du bien-être et de la sécurité des animaux.

Jusqu’à présent, la garde se négociait comme celle d’une voiture ou d’un autre bien matériel, et non pas en fonction du bien-être de l'animal. Ce texte établi donc des critères pour qu’un tribunal puisse déterminer à qui reviendra la garde lors d’une séparation. La garde alternée des animaux pourra donc s’appliquer, et le juge décidera de la répartition des charges et de la durée des séjours pour chacun des membres du couple.

«Il était temps, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous y obligeait. Avec la législation actuelle, dans tout litige concernant un divorce ou une vente ou un achat dans lequel des animaux sont impliqués, leur bien-être et leur protection ne sont pas pris en compte, et c'est l'un des points qui va changer», s’est réjouie Nuria Menéndez de Llano, directrice de l’Observatoire de la Justice et de la Défense des animaux, auprès du quotidien espagnol El País.

La sensibilité des animaux déjà reconnue ailleurs en Europe

Le projet de loi donne également le droit aux propriétaires à une indemnisation pour «préjudice moral» en cas de dommages ou violences envers leurs animaux, et interdit la saisie et l’hypothèque des animaux en cas de dette, en raison du lien qui les lie à leurs propriétaires.

Porté par le PSOE, le parti socialiste espagnol, le texte a été approuvé par tous les groupes parlementaires, à l’exception de VOX, le parti d’extrême droite, dénonçant un projet de loi «non pas fait pour les animaux mais par les animaux», et qui leur donne des droits alors qu’ils n’ont pas de devoirs. Le texte doit encore être examiné et amendé par le Parlement.

Un projet de loi salué par de nombreux défenseurs de la cause animale, qui estiment que l’Espagne avait un train de retard par rapport à ses voisins européens. La France a déjà modifié son code civil pour reconnaitre la sensibilité des animaux en 2015, le Portugal en 2017, la Belgique en 2009 et l’Allemagne en 2002.