Jeffrey Epstein : le promoteur qui a rachèté sa villa de Palm Beach a entamé sa démolition

Tout un symbole. Après avoir acheté la tristement célèbre villa de Jeffrey Epstein en mars dernier pour plus de 15 millions d’euros, le promoteur immobilier Todd Michael Glaser vient d’entamer sa démolition.

L’intégralité du prix de la vente sera reversée aux victimes de Jeffrey Epstein, précise le site américain TMZ. Selon l’avocat de Floride Brad Edwards, le financier aurait abusé d’au moins 40 filles sur la propriété. «Je pense que le pouvoir symbolique de détruire la maison des horreurs ne peut être surestimé», a déclaré ce dernier. «Je peux imaginer qu’il y aura un certain soulagement que le cauchemar de ce qui s’est passé à la maison a été enterré, dans une certaine mesure», poursuit l’avocat.

© The Palm Beach Post-USA TODAY NETWORK

Jeffrey Epstein s’est donné la mort en août 2019 dans une prison fédérale de Manhattan – pourtant réputée comme une des plus sûres du pays – où il attendait son procès pour agressions sexuelles sur des mineures. Sa maison à Manhattan a été vendue le mois dernier pour plus de 41,6 millions d’euros. Une somme qui vient s’ajouter au fond destiné à dédommager les victimes. Plus de 175 d’entre elles ont reçu de l’argent pour une valeur estimée, à l’heure actuelle, à plus de 55,7 millions d’euros.

Todd Michael Glaser prévoit de construire une nouvelle propriété sur cet emplacement, qui se situe à moins de 2 kilomètres de la résidence Mar-a-Lago de l’ancien président américain, Donald Trump.