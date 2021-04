Journée mondiale de la Terre 2021 : que signifie cet événement ?

Ce jeudi 22 avril, on célèbre la 51ème journée mondiale de la Terre. Un rendez-vous annuel pour rappeler l’importance de la nature et de la préservation de la planète, et pour sensibiliser les populations du monde entier sur les thématiques environnementales.

Origines

Le jour de la Terre, ou journée mondiale de la Terre nourricière, a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970, sous l’impulsion d’un sénateur américain, Gaylor Nelson, qui s’inquiétait de la détérioration de l’environnement aux États-Unis. Selon le site officiel du «Earth Day», le sénateur et son équipe ont choisi le 22 avril, jour de semaine entre les vacances et les examens de fin d’année, pour maximiser leurs chances de voir des étudiants rejoindre le mouvement. De nombreuses associations, organisations, étudiants et universités ont rejoint le mouvement et organisé des manifestations pour soutenir la protection de l’environnement.

C’est en 1990 que le Jour de la Terre devient un événement d’envergure mondiale, avec la participation personnes de 141 pays différents, dont la France. Le Jour de la Terre a notamment contribué à l’organisation du Sommet de la Terre des Nations Unies en 1992. En 2016, la signature de l’Accord de Paris sur le climat lors de la Cop21 s’est déroulée le 22 avril.

Objectifs

«Il est important qu’en cette Journée internationale de la Terre nourricière nous insistions sur le passage à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l’humanité et à la planète. Assurer une harmonie avec la nature et la Terre n’est plus uniquement souhaitable, mais nécessaire», affirme l’Organisation des Nations Unies (ONU). Alors que de nombreux scientifiques pointent du doigt les liens entre les changements climatiques et les pandémies, comme celle du coronavirus qui paralyse le monde entier, il est urgent pour l’ONU de prendre des engagements concrets pour le climat et la biodiversité.

Cette journée est donc une journée de mobilisation et de sensibilisation à destination des habitants du monde entier, qui se déroule cette année évidemment dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19.

Le programme

Cette 51ème édition du Jour de la Terre se fera donc exclusivement en ligne, en raison de la pandémie. Depuis le mardi 20 avril, des conférences, discours, et discussions entre militants pour l’action climatique sont retransmises en direct sur le site internet Earthday.org et sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, en parallèle du Sommet sur le Climat organisé par le président américain Joe Biden, l’association EarthDay organise un sommet numérique en direct, à 19h heure française. Des événements en ligne sont aussi organisés par le site francophone Jourdelaterre.org.