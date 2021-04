Polémique : les Etats-Unis sur le point d'accueillir un 51e Etat ?

La question est source de tensions aux Etats-Unis. Ce 22 avril, la chambre des représentants vote pour décider si oui ou non Washington D.C. pourra devenir le 51ème Etat du pays. Jusqu'à présent, le District de Columbia n'appartient à aucun des 50 Etats, mais ne possède pas non plus ce statut.

Comme le rappelle le média History, cette situation singulière dans le pays remonte à plusieurs siècles. En 1790, le Maryland et la Virginie ont en effet cédé un bout de terre qui deviendra la capitale fédérale des Etats-Unis. À cette époque, peu de personnes y vivent, et le statut d'Etat n'est pas envisageable, d'autant que les habitants peuvent toujours voter dans les Etats voisins.

La situation change cependant au fur et à mesure des décennies. Le Congrès a progressivement retiré à Washington D.C. sa représentation, et même la possibilité d'élire un gouvernement local. L'une des raisons principales vient du fait qu'une forte population de la ville était Noire américaine, et les autorités ne voulaient pas d'élus de couleur.

Il aura fallu attendre 1961 et la bataille des droits civiques pour que les habitants de la ville aient le droit de voter pour l'élection présidentielle. Pour autant, aujourd'hui encore, la population de Washington D.C. n'est pas aussi bien représentée dans les institutions que leurs concitoyens de Californie ou de Floride.

Les défenseurs de la loi pour faire de la ville un Etat expliquent que les habitants sont des citoyens de seconde-zone, qui «payent des impôts, servent dans l'armée», mais qui n'ont pas d'élus avec un pouvoir important au Sénat ou à la chambre des représentants. Et ce alors que la population de la ville (700.000 habitants environ) dépasse celles du Vermont ou du Wyoming.

En effet, là où tous les Etats ont deux sénateurs et un nombre de représentants calculés en fonction de leur population, Washington D.C. n'a que des observateurs dans ces chambres, qui n'ont donc pas le droit de vote. Si jamais la loi soumise ce 22 avril allait jusqu'au bout, cela changerait.

Un sujet très politique aux etats-Unis

Les démocrates qui militent activement pour faire intégrer la ville aux Etats y ont un intérêt non négligeable. Washington D.C. est une ville profondément progressiste. En 2020, Joe Biden y a remporté 92,1% des suffrages face à Donald Trump. Cela garantirait donc deux élus démocrates de plus au Sénat ; un avantage décisif puisque l'institution est parfaitement équilibrée actuellement, avec 50 républicains pour 50 démocrates.

Il va sans dire que les conservateurs y sont totalement opposés. Jody Hice, représentant républicain de Géorgie a par exemple déclaré que : «D.C. serait le seul Etat sans un aéroport, sans un vendeur de voitures, sans capitale, sans une décharge, sans même un nom à lui».

À noter que le vote du Congrès ce 22 avril n'est qu'une première étape, malgré un soutien affiché de Joe Biden. Si le texte devrait être voté au vu de la majorité démocrate à la chambre des représentants, son adoption par le Sénat risque d'être complexe. Certains républicains devront en effet être convaincus pour garantir le succès de la loi, et cela semble aujourd'hui peu probable.