Tchad : Visite du président français Macron pour les obsèques du président Idriss Déby

Emmanuel Macron se rendra vendredi aux obsèques du président tchadien Idriss Déby. Les obsèques doivent être célébrées à N'Djamena, la capitale du pays, avant son inhumation dans sa région natale dans l'extrême Est.

Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire-clé des Occidentaux dans la lutte contre les jihadistes au Sahel, est mort lundi dernier à l'âge de 68 ans, des suites de blessures subies au front contre la coalition de rebelles du FACT, selon la présidence tchadienne.

Mardi, l'Elysée avait réagi à la mort de Déby, en indiquant que la France perdait «un ami courageux» et en soulignant l'importance d'une «transition pacifique» au Tchad.

Outre Emmanuel Macron, dix autres chefs d'Etat sont également attendus, dont plusieurs venant de pays sahéliens, comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a également annoncé sa présence aux obsèques nationales.

Les opposants dénoncent un «coup d'État»

Après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, son fils Mahamat Idriss Déby est le nouvel homme fort du Tchad: il prend la tête d'une junte militaire et concentre tous les pouvoirs.

Général de 37 ans, il arrive à la tête d'un conseil militaire qui a dissous gouvernement et Assemblée nationale et a juré que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections «libres et démocratiques» dans un an et demi.

Pour de nombreux opposants qui ont toujours été réprimés par le régime d'Idriss Déby, cette prise de pouvoir n'est rien d'autre qu'un «coup d’État».