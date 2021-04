Thomas Pesquet : les étapes de la mission Alpha

Un programme qui peut être chamboulé. Ce vendredi 23 avril, Thomas Pesquet doit s'envoler vers la station spatiale internationale (ISS) depuis le centre spatial Kennedy (Floride). Le décollage, prévu jeudi a été reporté à vendredi, 11h49 (heure française) en raison de la météo.

Si tout se passe comme prévu, la capsule Crew Dragon qui accueille le Français et les trois autres membres d'équipage sera en orbite moins de dix minutes après le décollage. Celle-ci viendra se docker à l'ISS le lendemain, samedi 24 avril.

À partir de là, l'astronaute français va pouvoir commencer sa mission, et notamment les quelque 200 expériences auxquelles il doit prendre part pendant ses 6 mois en orbite. Celles-ci concernent plusieurs champs d'études, y compris le domaine médical. L'une des expériences les plus attendues s'intéressera au vieillissement de cellules souches.

Avant son retour sur Terre prévu pour la fin du mois d'octobre 2021, Thomas Pesquet aura le privilège de devenir le premier Français commandant de l'ISS pendant un mois environ. Il remplacera alors le Japonais Akihiko Hoshide, qui s'envole avec lui, et qui prendra ses fonctions le 27 avril prochain en lieu et place de l'Américaine Shannon Walker. Comme pour le décollage, toutes ces dates restent soumises aux aléas technologiques et météorologiques.