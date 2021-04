DIRECT - Coronavirus : le Brésil sur un plateau de 2.500 morts par jour

Le gouvernement a confirmé hier que le calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron était maintenu, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

09h46

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué qu'une réouverture des lieux de culture était envisageable "si la situation épidémique le permet à la mi-mai", sans donner plus de détails.

05h20

Treize malades du Covid-19 sont décédés dans l'incendie d'un hôpital de la banlieue de Bombay, a indiqué à l'AFP un responsable des pompiers. "Dix-sept patients étaient dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Vijay Vallabh quand un incendie s'est déclaré, 13 sont décédés et les quatre autres ont été transférés dans d'autres établissements", a déclaré Morrison Khavari, un responsable des pompiers.

03h44

Le gouvernement japonais s'apprête à déclarer l'état d'urgence une nouvelle fois à Tokyo et dans trois autres départements, à trois mois du début des Jeux olympiques prévus dans la capitale japonaise, face à une vive recrudescence locale du coronavirus. Les mesures seront plus strictes que le précédent état d'urgence imposé dans certaines parties du pays en janvier, tout en restant bien plus légères que les confinements décrétés dans d'autres parties du monde depuis plus d'un an.

01h33

Les experts en vaccins de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont estimé nécessaire la collecte de davantage de données sur l'incidence des caillots sanguins chez les personnes ayant reçu le vaccin anti-covid d'AstraZeneca hors d'Europe.

Le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination de l'OMS a reformulé ses recommandations de précautions concernant l'usage du vaccin d'AstraZeneca, au vu des données sur les cas de caillots sanguins apparus en Europe.

01h11

La Colombie a franchi jeudi le seuil des 70.000 décès dus au Covid-19, dont 430 en 24 heures, un nouveau record, alors que ce pays est confronté à une troisième vague de contagions qui menace de submerger ses hôpitaux.

00h10

Le Brésil est entré depuis une semaine sur un plateau très élevé à environ 2.500 décès quotidiens de Covid-19, après plusieurs mois de hausse vertigineuse des courbes de décès et de contaminations. "Les courbes se sont apparemment stabilisées, mais à un niveau très préoccupant, avec un nombre de décès encore extrêmement élevé", a expliqué à l'AFP Mauro Sanchez, épidémiologiste de l'Université de Brasilia.

00h08

Le Canada a décidé de suspendre pendant 30 jours les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan, en raison d'une hausse des cas de Covid-19 chez des passagers arrivant de ces deux pays, a annoncé jeudi le ministre des Transports.