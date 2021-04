DIRECT – décollage de Thomas Pesquet : la capsule est en orbite pour rejoindre l'ISS

La fusée a décollé avec succès. Près de cinq ans après son premier voyage dans l'espace, l’astronaute français Thomas Pesquet s'est envolé ce vendredi 23 avril, à 11h49 (heure de Paris), depuis le centre spatial Kennedy, en Floride (Etats-Unis), à bord du vaisseau Crew Dragon, construit par l'entreprise américaine SpaceX, pour la Station spatiale internationale (ISS), située à 400 km au-dessus de la Terre.

Baptisée Alpha ou Crew-2, cette mission, à laquelle participe également deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et le Japonais Akihiko Hoshide, sera longue de 6 mois.

20H30

L’amarrage de la capsule Crew 2 est prévu pour demain, samedi 24 avril, vers 11 heures du matin heure de Paris. À leur arrivée, la Station spatiale internationale sera inhabituellement peuplée, avec onze personnes à bord. Il n’y a cependant que sept cabines verticales pour dormir, et les astronautes devront utiliser des couchages d’appoint pendant plusieurs jours. Les quatre astronautes qui étaient à bord de l’ISS depuis le mois de novembre pour la mission Crew-1 (trois astronautes américains et un japonais) redescendront sur Terre la semaine prochaine, le 28 avril.

15H27

Les quatre astronautes à bord du Crew Dragon ont retiré leurs combinaisons et se sont exprimés. L’Américaine Meghan McArthur, qui pilote la capsule, s’est réjouie «d’être de retour dans l’espace après plusieurs années». Elle affirme que le décollage s’est bien passé, et que le voyage est plutôt calme pour le moment. «Je suis comme un oisillon, je réapprends à me déplacer. La microgravité fait du bien mais c’est aussi bizarre», a-t-elle confié.

Thomas Pesquet a quant à lui saisi la caméra pour réaliser une petite visite guidée de la capsule, en flottant, et a montré la vue imprenable que l’équipage a de la Terre à travers les hublots.

Watch Crew-2 astronauts check in LIVE from space!





Take a look inside @SpaceX’s Crew Dragon Endeavour currently on its way to the @Space_Station. pic.twitter.com/ajdTjhDnqs — NASA (@NASA) April 23, 2021

15H11

Le président de la République Emmanuel Macron a félicité l'astronaute français Thomas Pesquet sur les réseaux sociaux. «Bonne mission et merci de nous faire rêver !» a-t-il tweeté.

Allô @Thom_astro, ici la Terre. Bonne mission et merci de nous faire rêver ! #MissionAlpha pic.twitter.com/0AUIEcso8X — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

14h00

«L'équipe de Space X à l'honneur de faire équipe avec la NASA, c'est vraiment un plaisir et une source de fierté d'assurer l'avancée de l'exploration de la conquête spatiale», a déclaré de son côté Elon Musk. «Cela fait avancer la civilisation, c'est une aventure humaine dont nous faisons partie», a-t-il ajouté le propriétaire de Space X, la bouche couverte par un foulard.

13h50

«Ca a pris 10 ans pour atteindre cette vision audacieuse que nous avions pour le programme Commercial Crew, et c’est incroyable ce que l’équipe a réussi à accomplir», s'est réjoui ce vendredi Steve Jurczyk, administrateur de la NASA, lors d'une conférence de presse de la NASA.

“It took 10 years to achieve this bold vision we had for @Commercial_Crew, and it’s been amazing what the team has been able to accomplish.” – Steve Jurczyk, acting NASA administrator pic.twitter.com/Dtiui5oYRQ — NASA (@NASA) April 23, 2021

13h40

Le pilote d'essai et ancien astronaute Philippe Perrin a vécu ce décollage «avec la même intensité qu'à l'époque sur la navette spatiale», a-t-il témoigné sur CNEWS depuis la Cité de l'espace, située à Toulouse.

Décollage de Thomas Pesquet vers l'ISS : «Je l'ai vécu avec la même intensité qu'à l'époque sur la navette spatiale», témoigne l'astronaute Philippe Perrin, dans #MidiNews pic.twitter.com/V5bJR16BMN — CNEWS (@CNEWS) April 23, 2021

13h04

«C'est la concrétisation de tout un travail, de toute une expérience de plusieurs décennies», a commenté sur CNEWS Frédéric Pradeilles, directeur du numérique, de l'exploitation et des opérations au CNES.

12h31

«A partir de maintenant, je te verrai sur un écran !», a écrit sur Twitter sa compagne Anne Mottet, en légende d’une photo où on peut la voir dire au-revoir à Thomas Pesquet, avant qu’il ne parte au pas de tir LC-39A à bord d’une voiture Tesla.

From now on, I’ll see you on a screen! pic.twitter.com/0OqsiVJu0i — Anne Mottet (@Anne_Mottet) April 23, 2021

12h18

«Et voilà quatre astronautes originaires de trois pays différents de (cette mission) Crew-2 désormais en route vers la seule et unique Station spatiale internationale», s'est félicité un commentateur de SpaceX. L'arrimage à l'ISS devrait intervenir dans moins de 24 heures.

12h16

L'astronaute français de 43 ans est le premier Européen à emprunter un vaisseau privé américain de Space X, et non plus le vaisseau russe Soyouz, pour rejoindre la station orbitale. Il sera aussi le premier Français à prendre les commandes de la station, grande comme un terrain de foot, durant environ un mois, vers la fin de sa mission de six mois.

12h03

Thomas Pesquet et ses coéquipiers sont désormais en orbite.

12h01

La capsule Crew Dragon se sépare du second étage. Les premières minutes du vol se déroulent bien.

Stage separation and ignition of the second stage as the @SpaceX Crew Dragon makes its way to orbit: pic.twitter.com/mVG6uNCGQk — NASA (@NASA) April 23, 2021

11h53

Le premier étage de la fusée s'est détaché normalement.

11h49

Après le décompte, la fusée transportant les quatre astronautes s'est envolée avec succès vers la Station spatiale internationale (ISS). Le décollage a été salué par des applaudissements dans la salle de contrôle de SpaceX. La trajet durera environ 20 heures.

Le Français Thomas Pesquet décolle pour la Station spatiale internationale pic.twitter.com/cj5v5NUEBQ — CNEWS (@CNEWS) April 23, 2021

11h38

Quarante-cinq secondes avant le décollage, à 11h48 et 17 secondes, le directeur de vol SpaceX va vérifier que tous les paramètres sont bons. A ce stade, seul un imprévu de dernière seconde peut stopper le lancement.

11h28

De la fumée s'échappe de la fusée, mais c'est tout à fait normal. Ce phénomène est dû au refroidissement du moteur de Falcon 9.

11h14

Le personnel de la NASA commence à remplir les réservoirs avec le kérosène et l’oxygène liquide, avant la mise sous pression du réservoir du propulseur de Falcon 9. La fusée va décoller dans une trentaine de minutes.

11h07

La passerelle d’accès à la capsule se retire progressivement. Le système d'urgence d'éjection de la capsule va être armé.

Crew access arm retracts from Dragon and Falcon 9 pic.twitter.com/XcQTkHMT3v — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

11h04

Le directeur de vol SpaceX demande si tout est «GO» pour le remplissage des réservoirs.

10h39

Les paramètres orbitaux de l’ISS sont mis à jour.

10h20

Alors que les derniers réglages se poursuivent, les astronautes, munis de gants pressurisés, tentent de jouer à pierre-feuille-ciseaux.

Rock, paper, scissors!





The crew is going through their steps ahead of schedule and are passing the extra time aboard the Crew Dragon spacecraft with a couple of rounds of the game. pic.twitter.com/1MUSHQUnyi — International Space Station (@Space_Station) April 23, 2021

10h08

Les conditions météorologiques sont favorables pour le décollage, prévu à 11h49 (heure de Paris), a indiqué la NASA sur Twitter.

✔️ The crew is settled in and the hatch is closed on the @SpaceX Crew Dragon spacecraft.





Weather remains "GO" for liftoff at 5:49 a.m. ET: https://t.co/A9sbAYtdcB pic.twitter.com/IovGxxjmA6 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 23, 2021

09h54

Les quatre astronautes sont bien installés dans la capsule dont la porte est désormais fermée. Le personnel de la NASA est en train de sécuriser la fermeture de l'écoutille.

When Crew-2 arrives on Sat., April 24, there will be 11 people aboard the @Space_Station! But where will they all sleep? Some will use temporary "campout" locations until four Crew-1 astronauts depart on April 28: pic.twitter.com/oRpQ5qDb5B — NASA (@NASA) April 23, 2021

09h51

Après la vérification des communications entre les astronautes et le sol, les techniciens contrôlent l’étanchéité des combinaisons. Les fauteuils passent de la position installation à celle du décollage.

09h40

L'astronaute français de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'installe à gauche de la cabine, à côté de Megan McArthur et Shane Kimbrough. Akihiko Hosidhe est assis à droite.

09H14

Aidés par le personnel de SpaceX, Thomas Pesquet et ses coéquipiers commencent à s’installer dans la capsule Crew Dragon, fixée au sommet d'un lanceur Falcon 9.

All systems and weather are looking good for Falcon 9’s launch of Dragon with four astronauts on board. Webcast will go live tomorrow at ~1:30 a.m. EDT → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/TE6NB3nOJX — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2021

09H10

Thomas Pesquet, Shane Kimbrough, Megan McArthur et Akihiko Hoshide sont arrivés au complexe de lancement du centre spatial Kennedy 39A.

The astronauts have made it to their last stop prior to leaving Earth — Launch Complex 39A!





Next, they will be strapped inside Crew Dragon Endeavour prior to liftoff at 5:49 a.m. ET.





One step closer https://t.co/Ct94x1Ai8c pic.twitter.com/KpZSzxO13P — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 23, 2021

08H54

L’équipage de la mission Alpha arrive au pas de tir de la base de Cap Canaveral, connu pour avoir été le pas de tir de la mission Apollo 11, en juillet 1969.

08H29

Les quatre astronautes montent à bord de deux voitures (modèles électriques de la marque Tesla), chargées de les amener au pas de tir LC-39A du centre spatial Kennedy, où attend la fusée. Celle-ci est située à 14 km du Neil Armstrong Operations et Checkout Building.

07H49

Après un briefing météo, l’équipage, qui s'est réveillé précisément à 23h09, commence à mettre les combinaisons conçues par SpaceX.

06h00

Le compte à rebours est enclenché. Après avoir passé un moment sur la plage ce jeudi, Thomas Pesquet a partagé sur son compte Twitter le menu de son dernier repas sur Terre : poulet rôti et purée, fromages et baguette et glace en dessert.