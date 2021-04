DIRECT – décollage de Thomas Pesquet : suivez le départ de l'astronaute français vers l'ISS

C'est le jour J pour Thomas Pesquet. Près de cinq ans après son premier voyage dans l'espace, l’astronaute français de 43 ans enfile à nouveau son scaphandre. Il décollera ce vendredi 23 avril à 11h49 (heure de Paris) depuis le centre spatial Kennedy, en Floride (Etats-Unis), à bord du vaisseau Crew Dragon, construit par l'entreprise américaine SpaceX, pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS), située à 400 km au-dessus de la Terre.

Baptisée Alpha ou Crew-2, cette mission, à laquelle participe également deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et le Japonais Akihiko Hoshide, sera longue de 6 mois.

10h39

Les paramètres orbitaux de l’ISS sont mis à jour.

10h20

Alors que les derniers réglages se poursuivent, les astronautes, munis de gants pressurisés, tentent de jouer à pierre-feuille-ciseaux.

Rock, paper, scissors!





The crew is going through their steps ahead of schedule and are passing the extra time aboard the Crew Dragon spacecraft with a couple of rounds of the game. pic.twitter.com/1MUSHQUnyi — International Space Station (@Space_Station) April 23, 2021

10h08

Les conditions météorologiques sont favorables pour le décollage, prévu à 11h49 (heure de Paris), a indiqué la NASA sur Twitter.

✔️ The crew is settled in and the hatch is closed on the @SpaceX Crew Dragon spacecraft.





Weather remains "GO" for liftoff at 5:49 a.m. ET: https://t.co/A9sbAYtdcB pic.twitter.com/IovGxxjmA6 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 23, 2021

09h54

Les quatre astronautes sont bien installés dans la capsule dont la porte est désormais fermée. Le personnel de la NASA est en train de sécuriser la fermeture de l'écoutille.

When Crew-2 arrives on Sat., April 24, there will be 11 people aboard the @Space_Station! But where will they all sleep? Some will use temporary "campout" locations until four Crew-1 astronauts depart on April 28: pic.twitter.com/oRpQ5qDb5B — NASA (@NASA) April 23, 2021

09h51

Après la vérification des communications entre les astronautes et le sol, les techniciens contrôlent l’étanchéité des combinaisons. Les fauteuils passent de la position installation à celle du décollage.

09h40

L'astronaute français de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'installe à gauche de la cabine, à côté de Megan McArthur et Shane Kimbrough. Akihiko Hosidhe est assis à droite.

09H14

Aidés par le personnel de SpaceX, Thomas Pesquet et ses coéquipiers commencent à s’installer dans la capsule Crew Dragon, fixée au sommet d'un lanceur Falcon 9.

All systems and weather are looking good for Falcon 9’s launch of Dragon with four astronauts on board. Webcast will go live tomorrow at ~1:30 a.m. EDT → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/TE6NB3nOJX — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2021

09H10

Thomas Pesquet, Shane Kimbrough, Megan McArthur et Akihiko Hoshide sont arrivés au complexe de lancement du centre spatial Kennedy 39A.

The astronauts have made it to their last stop prior to leaving Earth — Launch Complex 39A!





Next, they will be strapped inside Crew Dragon Endeavour prior to liftoff at 5:49 a.m. ET.





One step closer https://t.co/Ct94x1Ai8c pic.twitter.com/KpZSzxO13P — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 23, 2021

08H54

L’équipage de la mission Alpha arrive au pas de tir de la base de Cap Canaveral, connu pour avoir été le pas de tir de la mission Apollo 11, en juillet 1969.

08H29

Les quatre astronautes montent à bord de deux voitures (modèles électriques de la marque Tesla), chargées de les amener au pas de tir LC-39A du centre spatial Kennedy, où attend la fusée. Celle-ci est située à 14 km du Neil Armstrong Operations et Checkout Building.

07H49

Après un briefing météo, l’équipage, qui s'est réveillé précisément à 23h09, commence à mettre les combinaisons conçues par SpaceX.

06h00

Le compte à rebours est enclenché. Après avoir passé un moment sur la plage ce jeudi, Thomas Pesquet a partagé sur son compte Twitter le menu de son dernier repas sur Terre : poulet rôti et purée, fromages et baguette et glace en dessert.