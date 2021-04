DIRECT - Coronavirus : un milliard de doses de vaccins anti-Covid administrées dans le monde

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

20h00

Plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, moins de cinq mois après le début des premières campagnes de vaccination de masse en décembre, selon un comptage de l'AFP samedi à 17H45 GMT.

Au moins 1.002.938.540 doses ont été injectées dans 207 pays ou territoires, selon ce bilan réalisé à partir de sources officielles. Plus de la moitié du total (58%) a été administré dans trois pays, les Etats-Unis (225,6 millions), la Chine (216,1 millions) et l'Inde (138,4 millions), mais au regard de sa population, c'est Israël qui mène la danse, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés.

17h33

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation était stable samedi, à un peu moins de 6.000, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Au total, on comptait 5.958 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) contre 5.962 malades la veille. Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation, est proche de 6.000. Un chiffre en-deçà du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000) mais supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne (4.900).

En 24 heures, 348 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 436 patients la veille.

Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est en légère baisse, à 30.100 contre 30.438 patients recensés vendredi. 1.368 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures contre 1.932. Concernant les décès, 220 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures.

16h52

Le nombre d'hospitalisations de malades du Covid-19 à Mexico a atteint son niveau le plus bas depuis avril 2020, lorsqu'avait déferlé sur le Mexique la première vague de l'épidémie, a annoncé samedi la mairie.

piratoire, selon des chiffres communiqués vendredi soir. Le taux d'occupation correspond à 25 % des lits disponibles, selon ce rapport.

14H38

Un premier cas du variant indien du Covid-19, responsable d'une flambée épidémique en Inde, a été détecté en Suisse, ont annoncé samedi les autorités sanitaires de ce pays. «Le premier cas du variant indien du Covid-19 a été détecté en Suisse», a annoncé dans un tweet l'Office fédéral suisse de la Santé publique, en précisant que le cas avait été détecté chez une personne en transit dans l'un des aéroports du pays.

14H10

Plus de 893.000 cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde sur la journée de vendredi, en raison principalement de la flambée épidémique qui submerge l'Inde, soit un chiffre record depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP samedi à 10H00 GMT à partir de sources officielles.

Plus d'un tiers de ces contaminations ont en effet été déplorées en Inde, qui a annoncé 332.730 nouvelles contaminations vendredi, puis 346.786 samedi, des chiffres également inédits pour un seul pays jusqu'à présent. Avant cette semaine, le nombre de cas officiellement annoncés le plus élevé s'était établi à 819.000, le 8 janvier dernier.

Sur une semaine, plus de 5,5 millions de cas ont été recensés dans le monde, dont quasiment 2 millions en Inde. Ce pays a aussi enregistré au cours des dernières 24 heures un record de décès, avec 2.624 morts. La pandémie y a fait près de 190.000 morts.

Les autres pays déplorant actuellement le plus de nouvelles contaminations sont les Etats-Unis (490.000 cas en une semaine), le Brésil (459.000) et la Turquie (404.000).

11H41

L'Inde, où sévit un nouveau variant très contagieux du coronavirus, sera placée par l'Allemagne en zone à haut risque à partir de dimanche, a déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn dans un entretien samedi.

«Pour ne pas mettre en danger notre campagne de vaccination, nous devons nettement réduire le trafic de voyageurs avec l'Inde», a justifié le ministre dans une interview au groupe de médias Funke.

08H23

L'Inde a battu samedi un nouveau record du nombre quotidien de décès dûs au Covid-19 alors que le gouvernement se bat pour tenter de fournir de l'oxygène aux hôpitaux débordés par des centaines de milliers de nouveaux cas.

Les files d'attente de malades du Covid et leurs proches inquiets s'allongent devant les hôpitaux des principales villes du pays où près d'un million de nouveaux cas ont été recensés en trois jours.

Au cours des dernières 24 heures, 2.624 décès liés à la maladie ont été recensés, un nouveau record qui porte le nombre total des morts officiellement recensés depuis le début de la pandémie à près de 190.000 dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants. Plus de 340.000 nouveaux cas ont également été recensés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total des personnes atteintes du coronavirus à 16,5 millions dans le pays, le plaçant en deuxième position après les Etats-Unis, pays le plus touché de la planète.