Accès aux vaccins : Selena Gomez interpelle Emmanuel Macron

La star d'Holywood s'engage. Selena Gomez a interpellé Emmanuel Macron et d'autres dirigeants internationaux sur Twitter samedi soir, se faisant la porte-voix des défenseurs d'un accès équitable aux vaccins anti-Covid, à quelques jours du concert caritatif «Vax Live», prévu le 8 mai prochain.

Dans une série de tweets, la chanteuse américaine s'est adressée au président français, ainsi qu'à son homologue américain Joe Biden, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, et aux dirigeants espagnol et italien Pedro Sanchez et Mario Draghi, à chaque fois avec un message similaire, les appelant à fournir des doses de vaccins aux pays dans le besoin.

«Rejoignez-moi et envoyez un message à la France d'Emmanuel Macron et aux autres leaders du G7 pour leur demander de promettre des dollars ou des doses afin d'aider tout le monde à travers la planète à lutter contre la pandémie de Covid-19», a notamment écrit Selena Gomez à l'adresse du chef d'Etat français.

Please join me and send a message to France’s @EmmanuelMacron and other #G7 leaders asking them to pledge dollars or doses to help everyone around the world fight the COVID-19 pandemic. #VaxLive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Ces messages, partagés par l'ex-star de Disney Channel, visaient à faire la promotion du grand concert caritatif «Vax Live», que l'artiste américaine de 28 ans présentera. Diffusé le samedi 8 mai prochain, ce show a pour objectif de lever des fonds pour la vaccination mondiale contre le coronavirus, tout en encourageant les puissants de ce monde à s'engager pour un accès équitable aux vaccins.

Le Premier ministre espagnol répond

Organisé par le mouvement Global Citizen, déjà à l'origine du concert «One World : Together at Home» en hommage aux soignants il y a un an, il permettra de voir sur scène un parterre de stars de la chanson, de Jennifer Lopez à J. Balvin en passant par les Foo Fighters, H.E.R. et Eddie Vedder.

We are so excited to announce #VaxLive: The Concert to Reunite the World, hosted by @selenagomez! Together, we'll call for equitable COVID-19 vaccine distribution for all and watch performances from the world’s biggest stars! Tune in Saturday, May 8: https://t.co/x2FOKjSy8G pic.twitter.com/RUqNMol7qC — Global Citizen (@GlblCtzn) April 13, 2021

Emmanuel Macron n'a pour le moment pas répondu à Selena Gomez. A l'inverse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. «L'Espagne est engagée pour un accès équitable et universel aux vaccins, Selena Gomez», a-t-il répondu sur Twitter, rappelant qu'il venait d'annoncer la mise à disposition de 7,5 millions de doses de vaccins aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes cette année.

Spain is commited to equal and universal access to vaccines, @selenagomez. Just this week, I have announced that we will make about 7.5 million doses available to Latin America and the Caribbean this year.



Only together we will succeed.





See you at #VaxLive! https://t.co/r26TNOBx7R — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2021

Selon la Banque mondiale, les pays à «revenu élevé» concentrent 47 % des doses injectées dans le monde jusqu'ici, alors qu'ils représentent 16 % de la population mondiale. Les pays à «faible revenu» se contentent pour l’instant de 0,2 % des doses. Douze pays n'ont même pas encore commencé la vaccination, dont sept situés en Afrique. Une inégalité dans l'accès aux vaccins dénoncée depuis de longs mois déjà par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des ONG.